UnB libera locais de prova do Vestibular 2022

A Universidade de Brasília (UnB) liberou na tarde desta quarta-feira, dia 2 de fevereiro, a consulta aos locais de prova do Vestibular 2022. Desse modo, os candidatos já podem conferir onde realizarão o exame a partir do número de CPF, no site do Cebraspe.

De acordo com o edital, os locais de prova serão em Brasília, Brazlândia, Ceilândia, Gama, Planaltina, Sobradinho e Taguatinga, no Distrito Federal, e nas cidades de Formosa/GO, Goiânia/GO, Valparaíso/GO e Uberlândia/MG.

O Vestibular 2022 será realizado nos dias 5 e 6 de fevereiro, próximos sábado e domingo. Conforme o edital, o início das provas será às 13h e o fim será 18h. Os candidatos responderão a três provas compostas por questões objetivas e a uma prova de redação:

1º dia de provas (sábado):

Prova de Conhecimentos I: 30 questões de Língua Espanhola, Língua Francesa ou Língua Inglesa;

Prova de Conhecimentos II: 120 questões de Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa, Geografia e História, Artes, Filosofia e Sociologia.

Redação em Língua Portuguesa.

2ª dia de provas (domingo):

Prova de Conhecimentos III: composta por 10 questões de Biologia, Física, Química e Matemática.

Devido à pandemia da Covid-19, o uso de máscara será obrigatório durante a permanência nos locais de prova. A UnB recomenda ainda que os candidatos levem máscaras para troca. Além disso, será necessário respeitar o distanciamento, seguindo as marcações feitas pela universidade no chão.

Os gabaritos das provas objetivas serão liberados no dia 8 de fevereiro. A UnB irá divulgar o resultado final no dia 18 de março de 2022.

Vagas

A UnB está ofertando 2.112 vagas para o Vestibular 2022. Do total das vagas, 1.077 estão reservadas para estudantes de escolas públicas (com percentual para pretos, pardos, indígenas e para pessoas com deficiência), de acordo com a Lei de Cotas.

Além disso, a UnB reserva 112 vagas para os cotistas negros. As vagas são para os campi Darcy Ribeiro (Brasília), Planaltina, Ceilândia e Gama.

