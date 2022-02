Uneb abre vagas para cursos de idiomas a preços populares; saiba como se inscrever

A Universidade do Estado da Bahia (Uneb) abriu vagas ao público geral para os cursos de idioma da instituição. As inscrições são para turmas de inglês e espanhol, tanto para adulto quanto para adolescentes (de 11 a 15 anos) e estão abertas até 11 de fevereiro.

Há duas opções de formatos de aula: a modalidade remota, com aulas ao vivo e em contato direto com o professor, ou pela modalidade presencial, com aulas na Uneb ou no Shopping Cabula Master.

Os cursos custam R$ 450 para as turmas remotas e R$ 520 para as presenciais. Os valores podem ser parcelados em até 5x. As inscrições podem ser feitas por meio do WhatsApp (71) 9294-1240 ou presencialmente, na sede da UNEX, no Campus I da UNEB, próximo à Biblioteca, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h, e aos sábados, das 09h às 16h.