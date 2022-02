Unemat oferta mais de 2 mil vagas no SiSU 2022; saiba como se inscrever

A Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) é uma das instituições que aderiram ao primeiro processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) 2022. De acordo com o termo de adesão da Unemat, a oferta para a 1ª edição do SiSU 2022 é de 2.420 vagas.

Ainda segundo o termo, 968 vagas são para a seleção em ampla concorrência, enquanto 1.452 estão reservas de acordo com as ações afirmativas da Unemat. Desse modo, as vagas reservadas são para estudantes que cursaram integralmente o ensino médio em escolas públicas, com percentual para negros, indígenas e para estudantes com deficiência.

As oportunidades são para 60 cursos presenciais de graduação ministrados em todos campi da Unemat.

Acesse aqui o termo de adesão da Unemat na íntegra.

Quem pode se inscrever?

Os dois processos seletivos do SiSU 2022 usarão as notas da última edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021. Portanto, só somente os estudantes que fizeram o Enem 2021 poderão realizar a inscrição.

Além disso, para participar o candidato não pode ter zerado a prova de redação e não pode ter feito o exame na condição de “treineiro”. O resultado do Enem 2021 já está disponível na Página do Participante.

Inscrições

As inscrições para a 1ª edição do SiSU 2022 serão recebidas na próxima semana, no período de 15 a 18 de fevereiro, até as 23h5 (horário de Brasília). Os interessados devem se inscrever no Portal do SiSU. Cada candidato pode se inscrever em até duas opções de curso.

De acordo com o MEC, a divulgação do resultado, feita em uma única chamada, está prevista para o dia 22 de fevereiro. O período de matrícula será de 23 de fevereiro a 8 de março.

Os estudantes não aprovados podem manifestar interesse na lista de espera entre os dias 22 de fevereiro e 8 de março. No entanto, as demais chamadas são feitas exclusivamente pelas universidades.

Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também Inep antecipa em dois dias o resultado das provas do Enem 2021; saiba mais.