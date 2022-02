Unesp abre matrículas do Processo Seletivo Olimpíadas Científicas nesta quinta (10)

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) abre nesta quinta-feira, dia 10 de fevereiro, o período de inscrição do Processo Seletivo Olimpíadas Científicas 2022. Ao todo, a instituição está ofertando 218 vagas olímpicas para preenchimento no primeiro semestre deste ano.

De acordo com o edital, as inscrições são gratuitas e devem ser feitas por meio do site da Fundação Vunesp. Podem participar do processo seletivo participantes e medalhistas de olimpíadas do conhecimento.

Conforme indicado pela Unesp, o prazo para inscrições e envio do upload dos documentos comprobatórios da premiação vai até 27 de fevereiro.

A Unesp aceitará os resultados de 52 olimpíadas de conhecimento para a seleção de 2022. Estão inclusas competições regionais, nacionais, iberoamericanos e internacionais. Os interessados podem consultar a lista completa de eventos no Manual do Candidato.

Vagas e resultados

As 218 vagas olímpicas estão distribuídas por 32 carreiras diferentes, sendo 41 vagas na área de Biológicas, 138 em Exatas e 39 em Humanidades.

De acordo com o Manual do Candidato, o resultado final, com a lista de aprovados em 1ª chamada, está previsto para o dia 16 de março, a partir das 10h. Os candidatos devem se matricular nos dias 16 e 17 de março.

Há ainda a previsão de uma 2ª chamada. De acordo com o Manual, a segunda convocação está prevista para 21 de março. As matrículas virtuais serão recebidas até o dia 22 seguinte.

Ingresso via Enem

Além do Vestibular e da seleção de vagas olímpicas, a Unesp prevê ainda o preenchimento de eventuais vagas remanescentes via notas do Enem. A seleção será aberta a todos os inscritos no Enem em 2020 e em 2021, mais de 8,8 milhões de candidatos.

De acordo com a Unesp, o período para declarar interesse e participar das chamadas seguintes para matrícula vai de 17 a 21 de fevereiro. O cadastro para as vagas remanescentes via Enem será gratuito, por meio do site da Vunesp.

