União Química abre NOVOS empregos; veja cargos e regiões

A União Química, uma das maiores, sólidas e inovadoras empresas do ramo farmacêutico, anuncia cerca de 32 oportunidades de emprego abertas para profissionais de diferentes áreas de atuação pelo país. Dentre as vagas, há chances exclusivas para pessoas com deficiência – PCDs. Confira como se inscrever!

União Química anuncia oportunidades de emprego

Foram divulgadas cerca de 32 oportunidades de emprego abertas para contratação de colaboradores especializados em diferentes funções pelo Brasil. Veja os cargos ofertados:

Analista ADM de Vendas Jr – Guarulhos;

Analista ADM de Vendas Jr (Preços) – Guarulhos;

Supervisor de Garantia da Qualidade (Qualificação) – Guarulhos;

Coordenador de Customer Service – Guarulhos;

Inspetor de Qualidade – Injetáveis – Taboão da Serra;

Operador de Utilidades – Distrito Federal;

Especialista de P&D (Novos – Nutracêuticos) – Guarulhos;

Analista de Controle de Qualidade Júnior (Microbiologia) – Embu-Guaçu;

Analista de Desenvolvimento Analítico Sênior – Embu-Guaçu;

Auxiliar de logística – PCD – Guarulhos;

Analista de Desenvolvimento Pleno – Guarulhos;

Analista de Excelência Operacional Sênior – Brasília;

Estagiário de T.I. (Sistemas) – Brasília;

Gerente de Novos Negócios – São Paulo;

Supervisor de Produção – Taboão da Serra;

Analista de Desenvolvimento Sênior – Guarulhos;

Gerente de Sistemas Industriais – Taboão da Serra;

Assistente Administrativo – PCD – Taboão da Serra;

Analista de Segurança da Informação Pleno – Guarulhos;

Analista de Governança de TI – Taboão da Serra;

Entre outros.

Como se inscrever

Para se inscrever em uma das oportunidades disponíveis na União Química, os candidatos precisam acessar o link de participação, atentar-se a todas as informações e requisitos referentes a vaga desejada e cadastrar o currículo atualizado com todos os dados obrigatórios.

