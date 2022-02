Unicamp registra alta de 82% no número de inscritos para seleção das Vagas Olímpicas

A seleção para as Vagas Olímpicas da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) recebeu 852 inscrições para 2022. De acordo com os dados da Unicamp, o número de inscritos é 82% maior que o número de inscritos da seleção do ano passado, que teve 468 candidatos.

O número de inscritas mulheres também aumentou de 24% em 2021 para 38,4% na edição deste ano. Desse modo, do total de inscritos neste ano, 327 são mulheres.

De acordo com a Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest), o curso mais disputado nesta edição é o de Ciências biológicas (integral), cuja concorrência é de 48 candidatos para uma vaga. Em seguida, vem o curso de Engenharia civil, com 81 inscritos para 2 vagas.

A Unicamp recebeu as inscrições para a seleção das Vagas Olímpicas 2022 no período de 16 de novembro a 21 de janeiro. Puderam se inscrever estudantes de escolas públicas e privadas que são medalhistas ou tenham um ótimo desempenho em competições de conhecimento do ensino médio. Os candidatos puderam se inscrever em até duas opções de curso.

Conforme indicado no edital, a classificação dos inscritos será feita por ordem decrescente da pontuação obtida na olimpíada ou competição. “Havendo vagas não preenchidas, são convocados por ordem decrescente os candidatos que optaram pelo curso como 2ª opção”, explica a Comvest.

Resultados e vagas

De acordo com o edital, a oferta da Unicamp para esse processo seletivo é de 122 vagas em diversos cursos. Segundo a universidade, a convocação dos candidatos para matrícula será feita em até seis chamadas por curso.

A divulgação do resultado, com a lista de aprovados em 1ª chamada, está prevista para o dia 14 de fevereiro, mesma data de liberação dos resultados do Vestibular 2022 e da seleção Enem-Unicamp.

Confira o edital da seleção das Vagas Olímpicas na íntegra.

