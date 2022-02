Unicentro reabre período de inscrição do Vestibular 2022

A Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro) reabriu o período de inscrição do Vestibular 2022, que havia terminado no dia 30 de janeiro. Com a reabertura, o prazo para novas inscrições é 6 de fevereiro, próximo domingo.

As inscrições devem ser feitas por meio do site da Unicentro. Segundo o edital, os candidatos devem pagar uma taxa no valor de R$ 150 para efetivar o cadastro no processo seletivo.

De acordo com o cronograma, os candidatos inscritos poderão consultar o ensalamento do Vestibular 2022 a partir do dia 28 de fevereiro, quando a Unicentro irá liberar os locais de realização das provas.

O Vestibular 2022 será realizado em apenas um dia Em decorrência da pandemia da Covid-19, a Unicentro decidiu alterar o formato do Vestibular, de modo que a aplicação das provas será feita em apenas um dia e não em dois como nas edições dos anos anteriores. A aplicação das provas do Vestibular 2022 está prevista para o dia 13 de março. Os locais de prova serão em Guarapuava, Irati, Cascavel, Londrina, Chopinzinho, Coronel Vivida, Laranjeiras do Sul, Pitanga e Prudentópolis. Os candidatos terão cinco horas para responder a uma prova de redação e uma prova composta por questões de Língua Portuguesa, de Língua Estrangeira e de disciplinas específicas, divididas em quatro grupos, de acordo com a área do curso. De acordo com o edital, a oferta da Unicentro para o Vestibular 2022 é de 1.254 vagas, sendo 994 para ampla concorrência. Outras 260 vagas estão reservadas para a seleção por cotas sociais. A Unicentro irá divulgar o resultado final do Vestibular 2022 no dia 20 de abril por meio do seu site. E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário! Leia também UFSC registrou a abstenção geral de 24% no Vestibular 2022; saiba mais.

Fonte: Notícias Concursos