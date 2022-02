Unifal MG abre Processo seletivo no campus de Alfenas

A Universidade Federal de Alfenas (Unifal – MG) faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo preencher vaga no cargo de professor substituto, a fim de atuar no Campus Alfenas.

A oportunidade oferecida será na área de biotecnologia, subárea de ciências ambientais e disciplinas de Gestão da Qualidade em Biotecnologia, Projetos Biotecnológicos, Trabalho de Conclusão de Curso I, Trabalho de Conclusão de Curso II, Empreendedorismo em Informática, Metodologia de Pesquisa, Gestão de Qualidade, Gestão de Projetos e Estágio Obrigatório.

Os salários oferecidos variam entre R$ 4.304,92 a R$ 5.831,21 ao mês, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 18h do dia 3 de março de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da Universidade. O valor da inscrição está fixado em R$110,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante prova didática e prova de títulos, conforme critérios especificados no edital. O processo seletivo é válido or 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

São as atividades pertinentes ao ensino no nível superior que visem à aprendizagem, à produção do conhecimento, à ampliação e transmissão do saber e da cultura, além de outras atividades previstas na legislação vigente. O docente deverá, obrigatoriamente, assumir a responsabilidade de outras disciplina(s), além da(s) prevista(s) no presente Edital, desde que tenha qualificação para tal, a critério da Administração, e haja disponibilidade de carga horária.

EDITAL 005/2022