Unifei divulga resultado do processo seletivo para vagas olímpicas

A Universidade Federal de Itajubá (Unifei), em Minas Gerais, divulgou nesta terça-feira, dia 8 de fevereiro, o resultado do processo seletivo para o preenchimento das Vagas Olímpicas 2022. Portanto, os candidatos já podem conferir a lista de aprovados na 1ª chamada por meio do site da Unifei.

De acordo com as orientações da universidade, os candidatos listados como “convocado para matrícula” deverão enviar os documentos solicitados no edital pela internet nos dias 14 e 15 de fevereiro. Aqueles que forem listados como “convocado empate” deverão enviar a documentação até a próxima quinta-feira, dia 10 de fevereiro.

A Unifei prevê ainda a realização de outras duas chamadas para os dias 16 e 23 de fevereiro. Conforme o edital, os convocados na 2ª chamada devem realizar as matrículas digitais nos dias 21 e 22 de fevereiro. Já os convocados na terceira lista devem se matricular no dia 2 de março.

Como foi o processo seletivo?

A universidade recebeu as inscrições para a seleção das vagas olímpicas no período de 15 de dezembro a 14 de janeiro. De acordo com o edital, a Unifei aceitou tanto competições nacionais quanto internacionais.

Entre as competições brasileiras aceitas figuram, por exemplo, as olimpíadas brasileiras de Matemática (OBM), de Física (OBF), de Química (OBQ), de Robótica (OBR), de Biologia (OBB), de Astronomia e Astronáutica (OBA), e a de Linguística (OBL), entre outras.

Vagas

Ainda de acordo com o edital, a Unifei está oferecendo 55 vagas, sendo 52 para Itajubá e 3 para Itabira. Do total das oportunidades, 28 são para ampla concorrência, enquanto outras 27 vagas estão reservadas para estudantes que cursaram todos os anos do ensino médio em escolas da rede pública, segundo estabelece a Lei de Cotas.

