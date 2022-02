Unilever tem 30 vagas de emprego; veja cargos e regiões

A Unilever, empresa líder mundial em bens de consumo, está oferecendo 30 vagas de emprego para ocupar diferentes níveis dentro da companhia, além de estarem disponíveis em várias regiões do país. Confira as oportunidades disponíveis para ocupação e como se candidatar, abaixo!

Unilever anuncia novas oportunidades para o país

A Unilever, empresa líder mundial em bens de consumo, é uma referência na área de alimentação, cuidados pessoais, limpeza e produtos de higiene. Presente em mais de cem países, a marca possui um amplo portfólio de produtos, onde atendem diversos consumidores ao redor do mundo.

Acompanhe as vagas disponíveis para ocupação na empresa:

Auxiliares de Produção (exclusivamente para PCD);

Promotores de Merchandising;

Operadores de Processos;

Operadores de Movimentação de Materiais (Banco de Talentos);

Operadores Técnico;

Ajudantes na Produção (Banco de Talentos);

Técnicos de Refrigeração;

Regional Strategic Logistica;

Operador de Empilhadeira (exclusivamente para PCD);

Técnico de Manutenção Mecânica;

Operadores Mecânico Especializado;

Técnicos de Qualidade;

Técnicos em Instrumentação e Elétrica;

Camaristas;

Operadores de Máquinas.

Além da remuneração compatível aos cargos, a companhia oferece aos novos funcionários um pacote de benefícios, que incluem vale transporte, vale alimentação, restaurante interno, seguro de vida, plano médico, participação de lucros e plano odontológico.

Veja também: White Martins tem NOVAS vagas de emprego; veja cargos

Como se inscrever

Os profissionais interessados em participar do processo seletivo da Unilever, devem obrigatoriamente preencher uma ficha cadastral através do site de inscrições, é importante ler atentamente a todas as etapas do preenchimento e atentar-se aos campos obrigatórios para preencher de forma correta.

Mantenha-se atualizado com o Notícias Concursos!