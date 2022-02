Unisys abre NOVOS empregos pelo país; veja funções disponíveis

A Unisys, empresa especialista em soluções de tecnologia, abre novos empregos para profissionais especializados em diferentes áreas de atuação pelo país. Confira as funções disponíveis e como realizar a sua inscrição, abaixo!

Unisys anuncia vagas em estados brasileiros

A Unisys tem como maior objetivo fornecer às indústrias protocolos de Segurança avançados. A empresa é referência nas áreas de nuvem e infraestrutura, soluções de segurança, software, serviços de aplicações e data Analytics.

Acompanhe as funções disponíveis pela companhia e os requisitos exigidos:

Analista de Suporte e Aplicações : graduação em áreas relacionadas, boa comunicação escrita e verbal, conhecimentos em Salesforce, Módulos ITIL, suporte a clientes e experiência na função;

: graduação em áreas relacionadas, boa comunicação escrita e verbal, conhecimentos em Salesforce, Módulos ITIL, suporte a clientes e experiência na função; Assistente de Suporte Técnico UTs : graduação na área ou similares, conhecimento de Redes, Pacote Office, Word, Excel, Outlook, configuração de proxy, instalações de impressoras, configuração de software, habilidade em negociação e inglês;

: graduação na área ou similares, conhecimento de Redes, Pacote Office, Word, Excel, Outlook, configuração de proxy, instalações de impressoras, configuração de software, habilidade em negociação e inglês; Analista de Suporte Automação Comercial : graduação completa, experiência na função, microinformática é possuir veículo próprio;

: graduação completa, experiência na função, microinformática é possuir veículo próprio; Analista de Suporte: graduação completa, inglês técnico, conhecimento em Sistemas Operacionais, noções de processos TI, experiência em atendimento técnico e capacidade de análise de problemas.

Como realizar a sua inscrição

Para ocupar uma das vagas oferecidas pela Unisys, os profissionais devem obrigatoriamente atender a todos os requisitos do cargo pretendido. As inscrições estão sendo realizadas de forma virtual, podendo ser acessadas através do site de participação.

A companhia oferece aos selecionados salários compatíveis, além de um pacote com diversas vantagens, que incluem bicicletário, plano médico e odontológico, auxílio creche, home office, convênio com empresas parceiras, ginástica laboral, horários flexíveis, programa de treinamentos, vale alimentação e vale transporte.

