Unitapajós tem NOVOS empregos; veja funções e regiões

A Unitapajós, uma Joint Venture entre a Bunge e a AMAGGI, está oferecendo vagas de emprego em diversas áreas e setores de trabalho. Criada em 2013, com o intuito de facilitar o escoamento de grãos através do corredor da hidrovia do Tapajós-Amazonas, tornou- se referência no ramo e hoje conta com mais de quinhentos funcionários. Confira os cargos disponíveis e como se candidatar às oportunidades!

Unitapajós oferece vagas de emprego em todo o Pará

Voltada para a área de logística, a Unitapajós logo se tornou uma empresa com grande notoriedade nacional. Hoje a Joint Venture possui mais de noventa barcaças e 5 empurradores. Veja, a seguir, as vagas disponíveis:

Coordenador(a) Socioambiental;

Coordenador (a) Planejamento Manutenção;

Coordenador (a) Qualidade;

Operador Máquinas;

Tecnólogo em Mecânica;

Eletromecânico;

Auxiliar Operacional.

Todos os cargos exigem experiência e cursos qualificantes, como ensino superior ou técnico. Além disso, a Unitapajós busca profissionais proativos, pontuais, comprometidos com o trabalho e que atendam a demanda.

Anda, é necessário o conhecimento básico em pacote office e informática, e é de suma importância garantir o cumprimento das normas, procedimentos e zelar pela conservação do patrimônio.

Como efetuar a sua inscrição

Profissionais interessados em se candidatar às vagas, devem preencher o currículo profissional através do site de participação, informando seus dados, experiência e qualificações. Deve-se ficar atento a todos os campos a serem preenchidos, principalmente os campos obrigatórios.

São vários os benefícios ofertados pela empresa, que incluem assistência médica, assistência odontológica, auxílio fretado, participação nos lucros, previdência privada, seguro de vida e vale alimentação.

