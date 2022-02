Unitins publica segunda chamada do Vestibular 2022/1

A Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) liberou na tarde desta quinta-feira, dia 3 de fevereiro, a 2ª chamada do Vestibular 2022/1. Os candidatos podem conferir a lista de convocados nesta chamada por meio do site de concursos e seleções da Unitins.

De acordo com o cronograma da Unitins, os novos convocados devem realizar a matrícula virtual até o dia 6 de fevereiro, próximo domingo. As matrículas serão recebidas por meio do portal do IProtocolo, conforme orientações dadas no edital de matrícula.

Sobre o Vestibular 2022/1

A Unitins aplicou as provas do processo seletivo no dia 19 de dezembro, das 14h15 às 19h15. Os candidatos responderam a uma prova de redação e a uma prova objetiva composta por 20 questões de Linguagens e Códigos e 30 perguntas de Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática.

A oferta da Unitins para o Vestibular 2022 é de 680 vagas. As oportunidades são para 17 cursos de graduação ministrados nos campi de Palmas, Augustinópolis, e Paraíso do Tocantins. São 40 vagas para cada curso.

Do total das oportunidades, 50% estão reservadas para estudantes que cursaram todos os anos do ensino médio em escolas da rede pública, com percentual para candidatos autodeclarados pretos, pardos, e indígenas e para pessoas com deficiência (PcD’s), de acordo com o estabelecido na Lei de Cotas.

Os candidatos aprovados neste processo seletivo devem ingressar no primeiro semestre letivo de 2022. De acordo com o calendário da Unitins, o início das aulas está previsto para o dia 14 de fevereiro.

