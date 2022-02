Universidade baiana abre mais de 110 vagas para educação básica; veja lista

Foto: Divulgação O Centro de Educação Básica da Universidade Estadual de Feira de Santana (CEB-Uefs) abriu 112 vagas para novos alunos. As oportunidades são para o ano letivo 2022 e os candidatos serão escolhidos por meio de sorteio eletrônico.Podem se candidatar:

A efetivação da inscrição pode ser feita até o dia 22 de fevereiro. As informações a respeito da quantidade de vagas por série e o cronograma da seleção devem ser consultados através do edital. As dúvidas devem ser encaminhadas diretamente ao CEB-UEFS, pelo email cebuefs@hotmail.com ou pelo telefone (75) 3161-8794.

