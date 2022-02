Unum Corpus: polícia deflagra quarta fase de operação no interior

A Polícia Civil deflagrou nesta sexta-feira (18) a quarta fase da Operação Unum Corpous, em municípios do interior baiao. Desde o início das ações, 19 mandados de prisão já foram cumpridos, uma pessoa foi presa em flagrante com drogas e duas armas de fogo foram apreendidas.

A diretoria do Departamento de Polícia do Interior (Depin), delegada Rogéria Araújo, afirma que a operação já retirou centenas de criminosos das ruas e que as equipes seguirão em campo com objetivo de cumprir os mandados de prisão em aberto.

