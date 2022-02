USP: Fuvest divulga hoje a lista de aprovados no Vestibular 2022

A Fuvest (Fundação Universitária para o Vestibular) divulga na manhã desta sexta-feira, dia 11 de fevereiro, o resultado do Vestibular para ingresso nos cursos de graduação da Universidade de São Paulo (USP) em 2022.

A lista de candidatos aprovados será publicada no site da Fuvest, às 10h. Os resultados dos candidatos que concorrem nas carreiras de treineiro serão divulgados nesse mesmo dia e horário.

A oferta da USP para o Vestibular 2022 é de mais de 8 mil vagas. Ao todo, a universidade oferece 11.147 vagas para este ano, das quais 2.936 são para a seleção via SiSU (Sistema de Seleção Unificada) e 8.211 para o processo seletivo da Fuvest.

Do total das vagas do Vestibular 2022, 4.954 são para a seleção em ampla concorrência. Outras 2.169 vagas estão reservadas para estudantes oriundos de escolas públicas, enquanto 1.088 são para candidatos pretos, pardos e indígenas que fizeram o ensino médio na rede pública.

Matrículas e outras chamadas

Conforme o calendário da Fuvest 2022, os candidatos convocados na 1ª chamada deverão realizar as matrículas a partir da próxima segunda-feira, dia 14 de fevereiro, até o dia 17 seguinte.

Além da primeira convocação, a Fuvest prevê ainda outras duas chamadas. A 2ª chamada está prevista para o dia 25 de fevereiro e os convocados devem se matricular entre os dias 28 de fevereiro e 1º de março. Já a 3ª chamada será feita em 7 de março, com matrículas nos dias 8 e 9 seguintes.

Além disso, no período de 14 a 16 de março, os convocados nas três chamadas deverão realizar a confirmação das matrículas virtualmente. O período para manifestar interesse na lista de espera de matrículas será nos dias 15 e 16 de março, das 8h às 17h.

Como foi o Vestibular 2022?

A Fuvest realizou o processo seletivo em duas etapas. As provas da 1ª fase aconteceram no dia 12 de dezembro, com abstenção de 13,7%.

Já 2ª fase, exclusiva para candidatos aprovados na etapa anterior, contou com a aplicação de provas em dois dias, 16 e 17 de janeiro. De acordo com a Fundação, nessa fase, apenas 7% dos candidatos faltaram às provas.

