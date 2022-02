USP oferta cursos gratuitos na área de Educação com aulas por WhatsApp

A Universidade de São Paulo (USP) está ofertando por meio do Núcleo de Pesquisas em Novas Arquiteturas Pedagógicas (NAP) cursos gratuitos na área de Educação. Ao todo, são ofertadas 1.100 vagas em diferentes subáreas.

Os cursos são para a modalidade de ensino à distância (EAD), com aulas ministradas via WhatsApp. A oferta de cursos é fruto de uma parceria do NAP com o Instituto Lungo para qualificação profissional na área de Educação.

De acordo com o cronograma do programa intitulado ATIVAR! Metodologias por WhatsApp, os interessados em participar devem realizar as inscrições até o dia 6 de março, por meio do site do Repensando o Currículo.

Para realizar o cadastro, o estudante deve preencher formulário com os dados pessoais solicitados. Além disso, o formulário apresenta três perguntas dissertativas sobre a expectativa do aluno e sobre sua trajetória estudantil.

Os interessados podem se inscrever para cursos nas seguintes áreas: Humanidades; , Ciência; Linguagens nas Práticas Educativas; Novas Arquiteturas e Pedagogias; e Projetos de Vida e o Bom Professor. De acordo com o edital, nesta 1ª edição, ao todo, há a oferta de 220 vagas para cada área.

As aulas do cursos do programa ATIVAR! Metodologias por WhatsApp são totalmente gratuitas e serão realizadas entre os dias 23 de março e 29 de maio.

De acordo com o edital, os estudantes devem dedicar 15 minutos diários para a realização das atividades de leitura, reflexão e participação enviadas de segunda a sexta-feira por meio do aplicativo de WhatsApp.

Veja mais informações na íntegra do edital.

