Usuários ainda pressionam por retorno do Auxílio Emergencial

O Governo Federal bateu o martelo e decidiu que o Auxílio Emergencial chegou ao fim no último mês de outubro do ano passado. De acordo com o Ministério da Cidadania, algo em torno de 39 milhões de pessoas chegaram a receber pelo menos uma parcela do benefício em questão. Isso considerando apenas o ano de 2021.

O fim desse projeto ainda é assunto nas redes sociais. Por mais que o Governo Federal não queira mais falar sobre esse tema, o fato é que ele sempre volta à tona em várias oportunidades. Mesmo agora em fevereiro, tem muita gente que recebia o benefício que está pedindo pelo retorno do programa em questão.

Esses brasileiros afirmam que acabaram sendo prejudicados com a mudança do antigo projeto para este novo Auxílio Brasil. Muitos deles, por exemplo, dizem que estão sem ganhar nada desde o fim do benefício, ainda em outubro do ano passado. Estamos falando portanto de um hiato de quatro meses sem receber nada.

Isso acontece porque o novo Bolsa Família é uma versão menor do que o Auxílio Emergencial. Como dito, em 2021, cerca de 39 milhões chegaram a pegar pelo menos uma parcela deste benefício. Agora em 2022, o que se sabe é que a folha de pagamento de fevereiro está atendendo cerca de 18 milhões de brasileiros.

Em entrevista ainda no final do ano passado, o Ministro da Cidadania, João Roma, disse que estava ciente da situação. Na ocasião, ele prometeu que o Governo faria algo para ajudar essas pessoas. No entanto, o fato é que quatro meses depois ainda não se sabe o que seria esse novo benefício para esses cidadãos.

Diferenças de valores

Quando fez as reformas nos auxílios ainda no ano passado, o Governo Federal disse que mais pessoas poderiam ser atendidas pelos programas sociais. Mas o fato é que isso é apenas uma questão de ponto de vista.

Quando se compara o Auxílio Brasil atual com o antigo Bolsa Família, de fato nós estamos falando de um aumento de cerca de 14 milhões para 18 milhões de brasileiros em um intervalo de apenas alguns meses. Isso é um fato.

Mas quando se compara o atual Auxílio Brasil com o antigo Bolsa Família e também com o Auxílio Emergencial, então o cenário muda. Aí nós podemos dizer que o número de usuários atendidos foi de 39 milhões para cerca de 18 milhões.

O Auxílio Emergencial

O Governo Federal começou os pagamentos do seu Auxílio Emergencial ainda no ano de 2020. O programa surgiu como uma ideia para ajudar os informais que não estavam conseguindo fazer renda na pandemia.

É que no início do problema, vários estados decidiram fazer fechamentos de atividades. Dessa forma, o isolamento que ajudou a conter parte do vírus também acabou sendo um problema para milhões de trabalhadores que precisavam de dinheiro.

O projeto em questão fez pagamentos para cerca de 70 milhões de pessoas. Isso considerando os números do Ministério da Cidadania juntando os anos de 2020 e de 2021. Até aqui, o Governo afirma que não tem intenção de retomar esses repasses.