Vacinação contra a gripe é retomada nesta segunda (21); veja lista de postos

Foto: Divulgação/Jefferson Peixoto – Secom

A vacinação contra a gripe será retomada nesta segunda-feira (21) em Salvador. De acordo com informações da Prefeitura, o atendimento será das 8h às 16h e 26 postos situados em diversos pontos da cidade irão oferecer a imunização.

A ação é voltada exclusivamente para crianças de seis meses a 4 anos e pessoas de 12 anos ou mais que não se vacinaram contra a Influenza em 2021.

Confira lista com locais de vacinação: Multicentro Carlos Gomes, UBS Pires da Veiga (Pau da Lima), USF Vila Canária, USF Nova Brasília, USF Dom Avelar, Multicentro Adriano Pondé (Amaralina), UBS Frei Benjamin (Valéria), USF Alto do Cabrito, USF Bom Juá, USF Recanto da Lagoa II (Fazenda Coutos), UBS Eunísio Teixeira (Saboeiro), USF Fernando Filgueiras (Cabula VI), USF Yolanda Pires (Fazenda Grande I), USF Jardim das Mangabeiras (Cajazeiras VIII), Multicentro Liberdade, UBS São Judas Tadeu (Pau Miúdo), 16º Centro de Saúde Maria Conceição Imbassahy (Pau Miúdo), UBS José Marianne (Itapuã), UBS Orlando Imbassahy (Bairro da Paz), USF Parque de Pituaçu, UBS Manoel Vitorino (Brotas), USF Zulmira Barros (Costa Azul), USF Estrada da Cocisa, USF Alto do Congo, USF Alto da Terezinha e USF São João do Cabrito.

