Vacinação infantil terá pontos exclusivos em Maceió

Em Maceió, nove pontos de vacinação serão exclusivos para a aplicação de doses infantis a partir desta segunda-feira (21). Oito unidades de saúde passam a vacinar crianças de 6 a 11 anos e o Shopping Pátio Maceió, na parte alta da cidade, imunizará os pequenos de 5 a 11 anos.

No Shopping Pátio, a estrutura do Município será montada no corredor principal e terá horário diferenciado: das 15h às 21h, de segunda a sábado, e das 12h às 18h, aos domingos.

Já nas unidades de saúde, o funcionamento será de segunda a sexta, das 09h às 16h, só para crianças a partir de 6 anos, sem imunossupressão, por se tratar de uma orientação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para a Coronavac, que será a vacina aplicada nestes locais.

“Esses novos pontos de vacinação se somam aos outros quatro voltados para a imunização infantil no Município de Maceió, para levar a campanha para mais perto da população, fazendo assim com que as pessoas não precisem pegar ônibus pra vacinar seus filhos. E o ponto do shopping tem o diferencial de horário, que é para atender aos pais e mães que não conseguem sair do trabalho mais cedo. Eles vão ter uma grande comodidade, podendo, inclusive, vacinar no domingo, dentro do shopping, com todo o conforto e segurança”, avisa o secretário-executivo do Gabinete do Prefeito, Claydson Moura.

Os adultos não serão mais vacinados nessas unidades, mas ainda irão contar com 28 pontos de vacinação distribuídos por toda a capital.

Pontos de vacinação infantil:

Para vacinar as crianças de 5 a 11 anos, os pais, mães e responsáveis poderão se dirigir a partir de segunda (21) aos seguintes locais:

Maceió Shopping (segunda a sábado, das 9h às 21h)

Terminal de Ônibus do Osman Loureiro, no Clima Bom (segunda a sábado das 9h às 16h)

Papódromo, no Vergel (segunda a sábado das 9h às 16h)

Praça Padre Cícero, no Benedito Bentes (segunda a sábado das 9h às 16h)

Shopping Pátio Maceió (segunda a sábado das 15h às 21h; domingo das 12h às 18h)

E para as crianças de 6 a 11 anos, há ainda outros oito locais, com atendimento de segunda a sexta, das 9h às 16h:

II Centro de Saúde (Praça da Maravilha, Poço) II DS – US Durval Cortez

ESF Ouro Preto

ESF Cláudio Medeiros (Rio Novo)

US Paulo Leal (Feitosa)

US Arthur Ramos (Henrique Equelman)

Unidade Docente Assistencial Professor Gilberto de Macedo (UFAL)

US Vanderli Maria de Andrade (Riacho Doce)