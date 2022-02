Vai carnavalizar? Confira agenda de eventos entre 24 de fevereiro e 2 de março

Fotos: Divulgação



Uma das semanas mais esperados do ano chegou – a semana do carnaval! E apesar da folia ter sido suspensa nos moldes tradicionais, uma série de eventos – que cumprem com os protocolos sanitários vigentes – será realizada em Salvador e na Região Metropolitana.

Então, se você ainda não sabe o que fazer ou ainda não se programou para curtir seu carnaval, o iBahia vai te ajudar. De música à comédia, a Agenda Cultural Especial de Carnaval está recheada de novidades, com preços e atrações para todos os gostos e bolsos. Confira os principais eventos entre os dias 24 de fevereiro a 2 de março, a famosa quarta-feira de cinzas!

SHOWS



O Bailinho do Pente à Fantasia acontecerá no dia 26 de fevereiro, às 22h, no Bombar, bairro do Rio Vermelho em Salvador. O Bailinho terá Maya, Amar Mansoor e Cândido como atrações principais. Misturando pop, funk, axé, afro, kuduro, pagode, trap em clima de carnaval. Os ingressos custam R$ 20,00 e podem ser adquiridos no WhatsApp (71) 9 8321-9646. É importante lembrar que a entada só é autorizada com o comprovante de vacinação

Quando? Sábado, 26 de Fevereiro a partir das 22h até 5h

Onde? Bombar, Rio Vermelho, Salvador

Quanto? R$ 20,00 lote limitado

O evento vai ser realizado pela primeira vez na cidade. O local escolhido foi o Largo da Tieta, no Pelourinho, às 17h e os ingressos promocionais custam R$80 reais e já estão à venda no sympla.

Quando? 24 de fevereiro (quinta-feira), às 17h

Onde? Largo da Tieta – Pelourinho

Ingressos? R$ 80 (1º lote promocional) // Sympla

Baile à Fantasia do Ilê Aiyê

No próximo domingo, dia 27, às 15 horas, os soteropolitanos que levam o Ilê Aiyê no coração têm um encontro marcado com o mais belo dos belos. É quando acontece o Baile à Fantasia do Ilê Aiyê, no Largo da Tieta, no Pelourinho, com um repertório recheado de clássicos. O convite do bloco é para que os associados resgatem fantasias de outros Carnavais do Ilê e compareçam à caráter como se fossem desfilar na avenida. Segundo o presidente da entidade, Antônio Carlos Vovô, a saudade é grande e esse reencontro promete ser marcante.

Quando? 27 de fevereiro (domingo), às 15h (abertura dos portões)

Onde? Largo da Tieta – Rua das Laranjeiras – Pelourinho, Salvador/BA.

Ingressos? R$ 150,00 (inteira) e R$70,00 (promocional) // Bilheteria Digital e no local do evento

*Obrigatória apresentação da Carteira de Vacinação (versão impressa ou digital)

No próximo sábado, 26 de fevereiro, a partir das 18h, a Forte Produções e a 2GB, realizam a 1ª edição do Carnaval Praia do Forte, evento que reunirá Durval Lellys, Alexandre Peixe e Filhos de Jorge, no Praia do Forte Garden – localizado no Boulevard dos condomínios Enseada do Castelo e Praia Bella, perto da Vila da Praia do Forte. Para ter acesso ao espaço, o público precisará apresentar comprovante de imunização completa ou cartão de vacinação digital ou físico. Os ingressos já estão à venda no Sympla e Bora Tickets.

Quando? Data: 26/02, às 18h

Onde? Praia do Forte Garden, Mata de São João/BA

Ingressos? R$ 250,00 (+ taxa) // Sympla e Bora Tickets

Baile Clandestino com ÀTTØØXXÁ, Gibi e Sistema Poggotrap

Mesmo sem folia de rua, o clima vai ferver no domingo que seria de carnaval. Baile Clandestino será realizado neste domingo (27), a partir das 16h, no Trapiche Barnabé – Comércio. O evento atende todas as exigências sanitárias do decreto do Governo da Bahia. Será respeitado o limite de 1500 pessoas e para ter acesso ao espaço será exigida a comprovação do ciclo completo de vacinação, além do uso de máscaras. Os ingressos são limitados e já estão à venda no Sympla.

Quando? Domingo (27), a partir das 16h

Onde? Trapiche Barnabé, Comércio

Ingressos? Sympla

Baile Sollar Baía no MAM

O Sollar Baía, hotspot mais comentado do verão de 2022, acaba de anunciar o primeiro baile de máscaras. A festa vai de 24 de fevereiro a 1º de março e tem início às 16h. Babado Novo, Bailinho de Quinta, Faustão, Afrodisíaco, Luiz Caldas, Batifun, Tuca Fernandes, Babado Novo e Geronômico integram a lista de atrações. O ingresso custa R$ 80 e pode ser adquirido no local ou no site Sympla. A casa cumpre todos os protocolos de segurança e saúde.

Quando? 27 de fevereiro, 17h

Onde? Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM)

Ingressos? R$ 80 reais // Sympla

Show Beleza Rara com Banda Eva

Depois de desfilar, em modelo de bloco, nos últimos carnavais de São Paulo, o projeto Beleza Rara, da Banda Eva, acontece pela primeira vez em Salvador. Capitaneado pelo cantor Felipe Pezzoni, o evento acontecerá no Porto Salvador, com show completo de Felipe Amorim e apresentações dos DJs Baile do ED e LA. No repertório, não faltarão clássicos como “Beleza Rara” e “Eu Vou no Eva” e sucessos mais recentes, como “Rua 15”, “Tudo Certo na Bahia” e “Hoje Vai Ser F***”.

Quando? dia 25 de fevereiro (sexta-feira), às 21h

Onde? Porto Salvador

Ingressos? R$ 140,00 // Ticket Maker

Serão três dias de muita festa, alto astral, música boa e com todo o clima que o carnaval pede. Essa é a proposta do evento, que será realizado pela primeira vez em Salvador. O primeiro lote de ingressos, será promocional, e começa a ser vendido nesta terça, 15 de fevereiro, a partir das 17 horas, no Sympla. Vale lembrar que o Carnaval no Pátio seguirá todos os protocolos sanitários vigentes.

Quando? Dias 27/02 a 01/03, às 16 horas

Onde? Pátio de São Joaquim, Salvador

Programação?

27/02 (DOMINGO) – Jau + Filhos de Jorge

28/02 (SEGUNDA) – Alexandre Peixe + Armandinho, Dodô e Osmar

27/02 (TERÇA) – Timbalada + Afrodisíaco

Ingressos? Promocional R$ 150 (dia) e R$ 390 (3 dias) // Vendas: Loja Diva – Salvador Shopping Piso L1 ou no Sympla

Bloquinho Parado do Katulê

A festa começa a partir das 20 horas, com direito a muito samba, repertório moderno, animado e muito alto astral. E o melhor: será um bloquinho à fantasia!!! Além do Katulê, a noite terá abertura de uma banda de fanfarra, para transportar o público para dentro do Carnaval! Os ingressos para o bloquinho podem ser adquiridos antecipadamente através do número (71) 99919-8337 ou do Instagram (@katulegrupo) e custam R$ 35,00 no primeiro lote.

Quando? Sábado, 26 de fevereiro, 20h

Onde? Bar da Paciência, Rio Vermelho

Ingressos? R$ 35,00 (primeiro lote) // Vendas: (71) 99919-8337 ou @katulegrupo

Carnaval do Villa Guarajuba – ‘Guarajuba Folia’

Serão três dias de festas, diversas atrações e um astral lá em cima para curtir o carnaval com uma energia super positiva! Tudo isso, aliado ao clima gostoso e contagiante de Guarajuba e a toda uma infraestrutura de quase 10 mil metros quadrados, com uma grande diversidade de espaços oferecida pela Villa. A festa já começa na sexta, dia 25 de fevereiro, ao som de Harmonia do Samba e Thiago Aquino. No dia 26, sábado, a galera vai curtir toda a energia de Jau e Timbalada. E para fechar com chave de ouro, no dia 28 (segunda), foram convocados dois grandes nomes da folia de Momo: Bell Marques e Tuca Fernandes. Vale lembrar que quem comparecer aos dias de festa, deve levar o cartão de vacinação. A festa seguirá todos os protocolos de segurança.

Onde? Villa Guarajuba – Alameda Monte das Dunas, Km 42

Quando / Atrações / Ingressos?

– Show de Harmonia do Samba + Thiago Aquino – Dia 25/02, a partir das 21 horas

1º lote: R$ 90 (Villa) / R$ 170 (Villa VIP) // Sympla

– Show de Jau + Timbalada – Dia 26/02, a partir das 21 horas

1º lote: R$ 90 (Villa) / R$ 170 (Villa VIP) // Sympla



– Show de Bell Marques + Tuca Fernandes – Dia 28/02, a partir das 21 horas

1º lote: R$ 190 (Villa) / R$ 330 (Villa VIP) // Sympla

Quem estiver na Praia do Forte durante os dias de folia poderá matar a saudade no Baile. A festa vai acontecer a partir das 16h do sábado (26), no charmoso e icônico Castelo Garcia D’Ávila. O som ficará por conta do cantor e compositor Magary, da banda Os My Friends e do cantor Vini. Para não deixar ninguém parado, o DJ Secretinho vem com uma playlist de responsa. Juntos, prometem fazer mais uma edição do Bier memorável.

Quando? Sábado (26), a partir das 16h

Onde? Castelo Garcia D’Ávila, em Praia do Forte

Ingressos? Sympla

Grupo Botequim – Baile à Fantasia

O grupo vai levar a alegria da folia momesca para o Pátio da Igreja do Santo Antônio no sábado, dia 26 de fevereiro, às 17h, com um grande encontro regado a marchinhas de Carnaval e clássicos do samba. A abertura da festa será animada por DJ Guerreiro, e a noite ainda conta com a participação da cantora e compositora Juliana Ribeiro. Os músicos do grupo convocam o público para que use sua criatividade e capriche nas fantasias.

Quando? 26 de fevereiro (Sábado), das 17h às 19h

Onde? Pátio da Igreja do Santo Antônio Além do Carmo -: Largo Santo Antônio Além do Carmo

Ingressos? R$ 20 – Primeiro Lote/ R$ 25 Segundo Lote

TEATRO



Espetáculo Presencial – Do Outro Lado do Mar

A aclamada primeira versão brasileira da obra de Jorgelina Cerritos, uma das mais importantes dramaturgas de El Salvador, Do Outro Lado do Mar ganha novas apresentações. Visando a proteção do público e da equipe do Teatro Vila Velha, a sala principal terá lotação reduzida em 50%, respeitando o distanciamento entre as poltronas, garantindo a segurança de todos. Vale ressaltar que, para acessar o Teatro Vila Velha, é obrigatório o uso de máscara, a apresentação da carteira de vacinação com duas doses, e de um documento de identificação com foto.

Quando? 26 e 27/02 (sábado e domingo), 16h

Onde? Teatro Vila Velha

Ingressos? R$ 30 inteira | R$ 15 meia // Sympla



INFANTIL

Entre os dias 24 e 27 de fevereiro, o Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas, será palco do Folia no Parque, um evento que vai garantir diversão para pessoas de todas as idades. A entrada é gratuita e a programação repleta de atrações para a família toda.

Quando? 24 a 27 de fevereiro

Onde? Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas

Ingressos? Entrada Gratuita

Programação?

– Quinta-feira (24) – Praça de Alimentação, Piso L3.

Das 17h às 20h: Música ao vivo – Som no Parque especial de Carnaval

-Sexta-feira (25) – Entrada Principal, Piso L1.

Transmissão ao vivo do programa Vibes e distribuição de brindes – Rádio Digital FM (104.3)

– Sábado (26) e Domingo (27):

Das 14h às 16h – Parada com fanfarra e personagens, Entrada Principal, Piso L1

Das 16h às 17h30 – Apresentação musical do Grupo Cabriola, na Praça de Alimentação, Piso L3

Bailinho de Carnaval do Shopping Bela Vista

Viver a fantasia do Carnaval e brincar com segurança e comodidade. Esse é o lema do Bailinho do Bela, evento que já é tradição. Será uma tarde repleta de diversão e alegria garantida para toda a família. A programação gratuita vai contar com mini trio do Tio Paulinho, pintura, escultura de balões, DJ, princesas, brinquedos infláveis e muitas brincadeiras para os pequenos, que poderão ir fantasiados para entrar no clima da folia. O evento terá cunho social e o ingresso será através da doação de 1 quilo de alimento não perecível. As trocas podem ser feitas com antecedência no Drive do Bela, localizado no G0. As sessões são limitadas, seguindo a capacidade do espaço.

Quando? 27/02 (domingo), das 16h às 17h30 (1ª sessão) e das 18h às 19h30 (2ª sessão)

Onde? Champion Multiarena do Shopping Bela Vista (G3)

Ingressos? 1kg de alimento não perecível

*Para acessar o local do evento, será obrigatório apresentar comprovante de vacinação e documento de identificação.

EXPOSIÇÕES



Exposição do Bloco Camaleão

Os foliões saudosos poderão reviver momentos marcantes do carnaval na “Exposição do Bloco Camaleão”, promovido pelo Vitória Boulevard. Espaço fica aberto até 6 de março, no piso L1. O público vai fazer uma viagem no tempo ao longo dos mais de 40 anos do bloco e conferir desde uma mortalha de 1990, abadás de diversos anos, até o último abadá comemorativo disponibilizado em 2021, mesmo sem a realização da festa de Momo, além de vídeos e fotos que marcaram época.

Quando? Até 6 de março

Onde? Vitória Boulevard, piso L1

Ingressos? Gratuito

Exposição ‘Ocupação Ani é 10: Textos e Imagens de Nelson Maca’

Lançado em julho, o primeiro romance do escritor Nelson Maca é tema da Ocupação Ani é 10: Textos e Imagens de Nelson Maca, que chega em sua última semana na Casa do Benin, com visitação de terça (22) a sábado (26), das 10h às 17h. A mostra principal, no primeiro andar da Casa, reúne trechos, orelha, posfácio, capa e 15 ilustrações do livro Ani, Todos os Fela do Mundo, assinadas pelo premiado designer e ilustrador paulista Alexandre De Maio.

Quando? até 25/02 // Terça a sábado, das 10h às 17h

Onde? Casa do Benin – Pelourinho

Ingressos? Gratuito

Informações? blackitude@gmail.com – Whatsapp 71.992101487

OUTROS EVENTOS

Projeto Verão Costa a Costa

Ilhéus recebe a programação nos dias 26 e 27 de fevereiro na Praia do Malhado, com atividades das 8h às 17h. O projeto que foi reestruturado para atender aos protocolos sanitários em combate ao avanço da Covid-19, oferece, com acesso gratuito, atividades e oficinas esportivas de lazer e cultura.

Quando? 26 e 27 de fevereiro, das 8h às 17h

Onde? Ilhéus – Praia do Malhado

Ingressos? Acesso gratuito mediante cadastro com carteira de vacinação atualizada.

Feijoada do Bistrô das Artes

Ao som de um bom samba e com um shot de cravinho para abrir o apetite, o Bistrô das Artes oferecerá no sábado (26), um Buffet de Feijoada, à base de feijão preto e com acompanhamentos, das 12h às 16h. O investimento, por pessoa, é de R$ 89,90. As vagas são limitadas e as reservas podem ser feitas pelo WhatsApp (71) 8344-4478. Já no domingo (27), é o momento de acompanhar o pôr do sol com a vista para a Baía de Todos os Santos, embalado por brindes do espumante brasileiro Bossa Rosé, da Vinícola Hermann, de Blumenau. Numa parceria com a importadora Decanter, a 2ª taça será por conta da casa, garantindo uma experiência especial, das 16h às 20h.

Quando? 26 e 27 de fevereiro, entre 12h e 20h

Onde? Bistrô das Artes (interior da galeria NN Arte Plural, de Nino Nogueira, na Rua do Carmo, 8, em frente ao Convento do Carmo

Ingressos? Feijoada R$89,90 // WhatsApp (71) 8344-4478

Live do Bloco Alerta Geral

Pelo segundo ano consecutivo, devido aos protocolos de segurança para controlar o avanço do coronavírus, o bloco Alerta Geral convoca seus alerteiros e amantes do samba para participarem da tradicional Quinta do Samba, que vai acontecer dia 24 de fevereiro, a partir das 20h.

Quando? quinta-feira (24/02), às 20h.

Onde? página oficial blocoalertageral , no YouTube

Ingressos? Gratuito

