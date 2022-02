Vai de cineminha? Veja lista de filmes e séries para curtir o carnaval em casa – Coisa de Cinéfilo

Fotos: Divulgação



A folia do Carnaval pode até não acontecer, mas isso não quer dizer que você não pode aproveitar os dias para se divertir em casa. Quem vai ter a sorte de estar de folga ou carga horária reduzida, pode colocar as séries e filmes em dia. E olha, tem muita coisa bacana, hein?!

O Coisa de Cinéfilo selecionou aqui uma breve lista dos principais destaques deste mês nos streamings para você escolher os favoritos e curtir a folia no sofá de casa!

Inventando Anna – Netflix

Esta série criada por Shonda Rhimes, a mesma de Grey’s Anatomy, conta a história impressionante de Anna Delvey, uma mulher que conseguiu convencer Nova York de que era uma herdeira alemã e grande empresária, permitindo assim que ela aplicasse diversos golpes financeiros.

Casamento às Cegas EUA 2

A segunda temporada americana desta série de sucesso traz novos potenciais casais querendo se conhecer e encontrar o amor de suas vidas. Deixando sempre a estética de lado, já que eles ficam noivos sem nem ao menos ver uma foto da pessoa.

Free Guy: Assumindo o Controle – Star+

Com Ryan Reynolds, esse filme conta a história de um personagem não jogável que vive dentro de um jogo de videogame criado por realidade virtual. Sem saber que o mundo em que vive é um jogo, no mundo real Millie Rusk está tentando encontrar evidências de que o código-fonte que ela escreveu para o jogo foi roubado por uma grande empresa. Guy acaba se envolvendo com essa personagem da vida real e descobrindo que é o único que pode salvar o mundo em que ele existe.

O Último Duelo – Star+

Este filme épico de Ridley Scott traz uma discussão importante sobre a força da palavra de uma mulher e as diferentes formas de silenciá-la. Depois de acusar o melhor amigo de seu marido de estupro, Marguerite tem que lidar com o horror de tentar provar a situação apenas com sua palavra, enfrentando o machismo e as crenças errôneas daquela época.



Lugar Silencioso 2 – Telecine

A segunda parte deste thriller tenso traz as repercussões dos episódios fatídicos do primeiro filme, com a família Abbott tendo que lidar com a chegada do bebê e como isso vai abalar a sua rotina de segurança. Enquanto isso, conhecemos um pouco mais da origem dos personagens e como a situação chegou àquela forma.



Velozes e Furiosos 9 – Telecine

Será que já está na hora de acabar esta franquia? Os fãs mais fervorosos acreditam que não. Neste longa, até carro no espaço sideral acontece, mostrando que o comprometimento com a verdade já partiu há muito tempo, mas ainda rende bons momentos de diversão.



Euphoria – HBO Max

Esta segunda temporada está eletrizante e trazendo ainda mais camadas das relações dos estudantes. Na série, são debatidas situações típicas da idade como drogas, sexo, busca pela identidade, traumas, comportamento nas redes sociais e amizade.

Marcela Gelinski*

Editora-chefe do site Coisa de Cinéfilo



