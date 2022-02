Vai descansar? Confira opções de viagens pela Bahia para curtir o Carnaval

Foto: Acervo / Erick Issa

Ah! Imagina só que loucura essa mistura. Alegria, alegria é o estado que chamamos Bahia! O coração bateu mais forte ao ler os versos do começo desse texto?! Então você passou no teste! Você é um carnavalesco e tanto. É uma pena que por mais um ano a pandemia de Covid-19 vai nos deixar com saudade da maior festa de rua do planeta. Mas, se não tem folia, que tal aproveitar para viajar pela própria Bahia e curtir um pouco mais das belezas do nosso estado?

Opções de destinos para passar os dias de carnaval não faltam, afinal nosso estado tem 13 zonas turísticas, o maior litoral do Brasil e a mais bonita chapada de todo o país. Quer curtir uma praia? Você pode fazer isso dentro da própria capital ou pegar estrada rumo ao litoral norte e ao litoral sul. Quer belezas naturais? Corre ali na Chapada Diamantina. Ou será que você prefere o calor e a beleza do Velho Chico lá em Juazeiro? Que tal dar um pulo em Paulo Afonso ou na bela Vitória da Conquista? A escolha é sua, mas a gente facilita trazendo boas dicas.

Se você for praieiro, pense na possibilidade de explorar uma das praias do litoral sul do estado. Você pode ir a Ilhéus, Itacaré, Maraú, Prado ou Porto Seguro. Prefere algo mais pacato? Que tal Boipeba? Mas se o seu negócio for agitação, recomendamos que aproveite os dias em Morro de São Paulo. A Bahia tem outras ilhas a serem exploradas. Dá uma olhada nesse texto que preparamos sobre as ilhas do nosso estado. Vai que seu Match de carnaval esteja por lá.

Baixio é um lugar perfeito pra você que busca descanso (Foto: Acervo / Erick Issa)

Ainda sobre praia, a facilidade de pegar a estrada do coco e curtir os dias de sol também pode te atrair. Paz, sossego, badalação! Tem de tudo no litoral norte. Basta você escolher o que mais se encaixa no seu perfil. Aqui no iBahia temos guias com dicas para quem deseja curtir as seguintes praias: Mangue Seco, Baixio, Porto de Sauípe, Praia do Forte e Massarandupió. Tem também o texto com 10 praias do litoral norte para conhecer durante o verão.

Quer mudar um pouco e deixar o mar para outra oportunidade? Então bora pra Chapada Diamantina. Tenho certeza que independente da cidade que escolher, você viverá dias incríveis e voltará para casa cheio de boas memórias e morrendo de saudade. Lençóis, Palmeiras, Mucugê, Andaraí, Iraquara ou qualquer outra cidade do Parque Nacional te receberá muito bem. Planeje conhecer ao menos uma cachoeira, mas não deixe de visitar pontos turísticos tradicionais como o Morro do Pai Inácio e a Fazenda Pratinha.

Se quiser comer uma boa carne de bode, tomar um vinho e apreciar a beleza de um dos rios mais importantes do país, arruma as malas para Juazeiro. De quebra, você ainda pode conhecer a bela Petrolina, que fica pertinho, já em Pernambuco. Mas se você quer uma cidade charmosa e cheia de encantos, então seu carnaval tem que ser em Vitória da Conquista. Uma das principais cidades do estado merece a visita. Você vai se surpreender com o tanto de coisas que terá para fazer no Sudoeste Baiano. Lembrando que Jequié fica ali pertinho e você pode esticar sua viagem e conhecer os dois destinos.

Erick Issa*

E aí, programou a sua viagem? Já está com as malas prontas? Me conta qual o destino escolhido ou até mesmo se tem algum cantinho da Bahia que você ama explorar turisticamente e não foi citado neste texto. É só me procurar no Instagram @issabordo ou acessar www.issabordo.com.br para que a gente possa bater um bom papo sobre viagens e turismo.



Leia mais sobre Turismo no ibahia.com