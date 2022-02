Vai para a praia? Saiba a maneira correta de cuidar das tatuagens no verão

No verão, o uso de biquínis e de roupas que deixam o corpo mais amostra fazem a procura por tatuagens crescer. Mas é justamente na estação mais quente do ano que os cuidados devem ser redobrados, já que as idas a praia ou piscina devem ser evitadas pós-procedimento. Pensando em te deixar por dentro de todos os cuidados, conversamos com o tatuador Italo Baia, que deixou as melhores dicas para manter a beleza das tattoos nesta época do ano. Confira!

Existe uma época 100% segura para fazer?

Apesar do que muitos pensam, não existe um período perfeito para o procedimento, o que vai influenciar a cicatrização são os cuidados. No entanto, o tatuador explica que no verão nem sempre é fácil evitar as altas temperaturas.

“Há uma série de questões a se observar quando falamos do processo de cicatrização: sol, praia, piscina e consumo de álcool. O ideal é resistir as tentações e cuidar da tattoo com bastante carinho para exibi-la 100% após um período aproximado de 30 dias de cicatrização, que pode variar de acordo com cada pessoa” explicou Italo.

Já fiz a tatuagem, como devo cuidar?

Se a sua tatuagem está no início do processo de cicatrização, o suor pode ser um grande impasse. Já que as glândulas sudoríparas, responsáveis pelo transporte da água para fora do corpo, eliminam as toxinas do organismo que podem fazer mal ao processo de cicatrização.

É importante pensar que a tatuagem é uma ferida interna na pele durante um determinado período, por isso, deve-se estar sempre de olho no local feito para que exista sempre uma boa higienização.

Sobre os efeitos dos raios solares, Italo explica que pode levar a mudança da pigmentação usada na Tattoo, além de facilitar a queima do local. Outro ponto são os banhos longos, principalmente com água quente, devem ser evitados, assim como piscina ou praia.

Como já falamos bastante ao longo do texto, o banho de mar ou piscina e sol, estão vetados durante a cicatrização. Mesmo que as idas a praia não sejam recorrentes, a indicação do uso diário do filtro solar é indispensável. A indicação do tatuador é que o fator do protetor usado seja no mínimo 50. A hidratação também é uma aliada durante o processo.

“Outro ponto é o uso regular de hidratantes sob a tattoo no cuidado diário. Atualmente existem linhas de produtos específicas para o cuidado durante a cicatrização e no pós, como hidratantes reativadores de cor para tatuagem” finaliza Italo Baia.