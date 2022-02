Vai ter trovoada! Previsão do tempo é de céu nublado para o domingo (13) em Salvador

Está pensando em curtir o último dia do final de semana na praia? De acordo com informações do do Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Defesa Civil de Salvador (Cemadec), o domingo (13) será de céu nublado com chuvas fracas a moderadas em Salvador.

Ainda de acordo com o centro trovoadas devem acompanhar o tempo chuvoso na capital. As temperaturas deverão variar entre 24°C (mínima) e 32°C (máxima).