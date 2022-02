Vai viajar? Veja esquema especial de saída da cidade para o Carnaval

Foto: Divulgação

Apesar do ponto facultativo ter sido suspenso pela Prefeitura de Salvador e pelo Governo da Bahia, muitas pessoas irão sair da capital baiana para curtir o final de semana no Litoral Norte, Região Metropolitana, nas ilhas ou no interior do estado. Pensando nisso, o iBahia resolveu fazer um compilado com todas as informações para que você, viajando, encontre tudo em um só lugar! Confira:

De acordo com a VINCI Airport, até o momento, não há previsão de instalação de um esquema especial para o período carnavalesco. Os passageiros devem seguir as orientações e protocolos já apresentados pelas companhias aéreas antes do embaque.

De acordo com a Agerba, até o momento, não há previsão de instalação de um esquema especial de embarque. A operação regular tem dado conta da demanda e o sistema operacional se manterá normalmente. O espaço funcionará de segunda a domingo, às 24h.

O sistema Ferry-Boat manterá o reforço das equipes no período de carnaval e, além das viagens nos horários regulares (de hora em hora), saídas extras poderão ocorrer a depender da demanda.

A travessia marítima Salvador-Mar Grande vai operar, a partir da demanda de passageiros. Em caso de aumento do fluxo, as embarcações iniciarão no esquema bate-volta. Se não houver, seguem os horários normais são de meia em meia hora. O tempo médio da viagem entre Salvador e Mar Grande varia de 35 a 40 minutos. Para as travessias de Salvador-Morro de São Paulo, os catamarãs serão nos seguintes horários: saídas de Salvador: 8h30, 9h, 10h30, 13h e 14h30. De Morro de São Paulo para a capital, os horários são 9h, 11h30, 13h, 14h30 e 15h. As passagens podem ser adquiridas (R$ 113) nos guichês das concessionárias, no Terminal Náutico da Bahia e no Terminal de Morro de São Paulo. A viagem de catamarã dura em média 2h e 20m.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) anunciou que informou que a operação segue até o dia 2 de março em Salvador e na Região Metropolitana. Diversos pontos terão os pontos intensificados. São mais de 16 mil policiais e 926 viaturas na operação.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF/BA) realizará mais uma edição da ‘Operação Carnaval’ 2021/2022′. O objetivo é promover a segurança viária nos deslocamentos dos usuários pelas rodovias federais de todo país a partir do dia 25 de Fevereiro até às 23h59 do dia 02 de Março (Quarta-feira de Cinzas). A fiscalização e o policiamento nas rodovias serão intensificados com o aumento das rondas ostensivas e com o posicionamento das equipes em locais estratégicos. Neste ano, um dos principais focos será o combate à mistura álcool e direção, uma das maiores causas de acidentes de trânsito com vítimas gravemente feridas. Quer ter acesso a dicas de como preparar seu carro antes de pegar a estrada!? A PRF apresentou dicas práticas. Confira!

