Vale do Dendê realiza programa de incubação de produtoras de áudio; saiba detalhes

No próximo dia 18/02 a Vale do Dendê apresenta o Demoday do Programa de Incubação de Produtoras de Áudio. O evento será transmitido ao vivo no YouTube na organização a partir das 16h30.

O evento será apresentado por Raoni Oliveira, da TVE Bahia e contará com uma banca de jurados formada por Vânia Dias, da TVE Bahia, Felippe Guerra, da Trace, Samara Costa, da Play 9, Luís Moreira, da Rede Bahia, e comentários de Amon Borges, da Folha de S. Paulo. Também terá um pequeno show com o DJ Marve BigHead.

O Programa de Incubação teve duração de 3 meses, com treinamentos, mentorias e consultorias que visavam auxiliar no desenvolvimento dos processos de gestão e dar mais visibilidade às empresas incubadas que também receberão um investimento, sendo 50 mil reais para as Produtoras de música e 20 mil para as Produtoras de podcast, para aplicar no negócio.

Para este primeiro ciclo foram selecionadas 20 empresas (15 produtoras de música e 05 produtoras de podcast), lideradas por pessoas negras, situadas em áreas periféricas de Salvador e RMS.

Empresas incubadas:

Podcast:

Do Nada, Um Podcast – @donadanoinsta

Dr. Dendê – @dr_dende

Estandarte Produções – @estandarte.producoes

Pagode Por Elas – @pagodeporelas

Umbu Podcast – @umbupodcast

Música:

Aiocá Produções – @aiocaproducoes

Coliga Produções – @coligaproducoes

Estúdio Caverna do Som – @estudiocavernadosom

Estúdio Dubcilio do Ministério Público Sound System – @ministereopublico

Faustino Beats – @faustinobeats

Favellê Music – @favellemusic

Instituto ÈKÓ – @ekoyoruba

KALIFA LXXI – @kalifalxxi

Lua Azul Produções – @luaazulproducoes

MPN Records – @mpnrecords

Muziek Mutantti – @muziekmutantti

Nilo – @nilo.ent

Nova Estação – @novaestacao2022

Subterrâneo Records – @sub.rec

TDL Music – @tdl071

