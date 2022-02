Vale-gás de R$50 tem novo lote liberado nesta terça, 22

O Governo Federal segue nesta terça-feira, 22 de fevereiro, com os pagamentos do vale-gás nacional. O pagamento será realizado para beneficiários que estão no programa e que possuem o Número de Inscrição Social (NIS) terminando em 7. De acordo com informações da Caixa Econômica Federal, o dinheiro já está na conta dos cidadãos desde as primeiras horas da manhã de hoje.

Em conformidade com o calendário oficial do programa, pelo menos a metade dos usuários do vale-gás nacional já receberam o benefício referente ao mês de fevereiro. O grupo recebeu entre os dias 14 e 18 deste mês e podem fazer a movimentação do benefício em suas contas.

E o fato é que essas pessoas agora querem saber quando é que elas irão poder pegar o dinheiro do projeto novamente. De acordo com as informações oficiais, elas deverão receber novamente dentro de mais dois meses. Então é importante prestar atenção para não acabar se perdendo nessas contas.

É que para quem não lembra, o projeto oficial do vale-gás nacional prevê que os repasses aconteçam de forma bimestral. Então como há um pagamento em vigência agora em fevereiro, o que se sabe é que a próxima liberação não vai acontecer em março, e sim em abril. São 60 dias de diferença, no máximo.

Essa é uma informação que não foi oficialmente confirmada pelo Governo Federal, que ainda precisam colocar isso no papel. Mas considerar que os próximos pagamentos irão acontecer apenas em abril é o cenário mais provável. A lei traz a informação de que o Planalto tem que fazer esses repasses sempre com a diferença de, no máximo, 60 dias.

O vale-gás nacional

O Governo Federal começou a fazer os primeiros pagamentos do vale-gás nacional ainda no final do último ano de 2021. Mas naquele primeiro momento apenas algo em torno de 100 mil brasileiros é que puderam pegar essa quantia.

Isso aconteceu porque o Governo Federal quis antecipar esses repasses apenas para as pessoas que estavam morando em áreas fortemente atingidas pelas chuvas em determinadas regiões da Bahia e de Minas Gerais.

Desde o início deste ano, estima-se que cerca de 5,5 milhões de brasileiros de outras regiões tenham se juntado ao programa em questão. Esse número, no entanto, ainda não é suficiente para atender todo mundo que precisa.