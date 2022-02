valores podem cair entre um pagamento e outro?

O Governo Federal está seguindo nesta semana com os pagamentos turbinados do seu Auxílio Brasil. De acordo com o Ministério da Cidadania, algo em torno de 18 milhões de pessoas estão nesta etapa de liberações. Ainda segundo a pasta, ninguém estaria recebendo menos do que R$ 400. Pelo menos essa é a ideia.

Mas tem gente usando as redes sociais para dizer que o valor dos pagamentos do Auxílio Brasil caíram entre os meses de janeiro e fevereiro. Afinal de contas, isso é possível? De acordo com as informações oficiais, sim. Não é alo que seja muito comum, mas pode acontecer com alguns usuários do programa.

Existem alguns casos em que o cidadão está recebendo um adicional que dura apenas um mês. Por exemplo, um deles faz apenas um pagamento para a família e logo depois termina. Nesse caso, esses cidadãos estão recebendo agora em fevereiro um montante menor do que aqueles que receberam em janeiro.

O que não vai poder acontecer nunca em nenhuma hipótese, é o valor do programa cair para menos do que R$ 400. Isso não vai existir. Acontece que existe uma lei em vigor que impede que qualquer usuário do Auxílio Brasil receba menos do que esse patamar. Pelo menos é isso o que o Ministério da Cidadania afirma.

De qualquer forma, é importante deixar claro que o programa em questão vai ter esse formato turbinado até o final deste ano. Logo depois de dezembro de 2022, não está muito claro o que vai acontecer com ele. O mais provável é que essa decisão fique nas mãos do próximo Governo eleito este ano, seja ele o de Bolsonaro ou não.

Valor dividido

Também é preciso tomar cuidado para não confundir as situações. Existem casos em que as pessoas estão recebendo menos em fevereiro do que receberam em janeiro. Isso é um fato. Mas existem também outras situações.

Agora em fevereiro, tem gente recebendo o valor dividido. Então o patamar natural do Auxílio Brasil está caindo em uma conta e o Benefício extraordinário está caindo em outra. Então é importante procurar por essa outra parte.

Nesse caso, não se trata portanto de uma queda de valor. Acontece apenas que o benefício chegou de maneira dividida. Caso não encontre a segunda parte, o cidadão pode ir até uma agência da Caixa para falar com um atendente e pedir para que ele faça uma varredura no seu CPF.

Auxílio Brasil

O Governo Federal começou os pagamentos do seu Auxílio Brasil turbinado no final do último mês de novembro. De lá até aqui, algo em torno de 3,5 milhões de pessoas se juntaram ao montante que já existia no programa antes.

Hoje, de acordo com o Ministério da Cidadania, algo em torno de 18 milhões de indivíduos estão pegando esse dinheiro em fevereiro. Nenhuma delas pode receber menos do que R$ 400. Pelo menos essa é a regra geral até aqui.

Em entrevista recente, o Ministro da Cidadania, João Roma, garantiu que o programa vai seguir fazendo novas inserções de usuários. Mas ele disse também que o Governo também vai respeitar a questão do teto de gastos públicos.