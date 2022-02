Vazamento do Pix deve acontecer com “frequência”, diz Campos Neto

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto afirmou que o vazamento do Pix deve “acontecer com alguma frequência”. Por outro lado, ele defendeu que isso não significa que tudo será banalizado. Entenda também se o Pix é seguro.

“Como nós entendemos que esse mundo de dados vai cada vez crescer mais exponencialmente, os vazamentos vão acontecer com alguma frequência. E não queremos banalizar os vazamentos porque a gente vai atacar todos os vazamentos para que eles sejam o mínimo possível”, disse ele.

Na entrevista, ele ainda esclareceu que os três vazamentos do Pix até agora tem relação com dados cadastrais e não senhas, por exemplo. Ou seja, os criminosos não teriam como acessar a sua conta, mas podem te ligar se passando pelo banco. Por isso, é importante ficar atento e saber que:

O banco nunca vai mandar buscar o seu cartão em casa (golpe do motoboy);

O banco não entra em contato por aplicativo de mensagens e pede sua senha;

O banco não envia links de empréstimos por aplicativos de mensagens;

Não é necessário pagar qualquer taxa para liberação de empréstimo;

Desconfie caso tentem fazer a autenticação fa face para recebimento de um possível presente ou brinde – entenda este golpe;

Vazamentos do Pix

Vazamento do Pix se refere a dados cadastrais expostos, como nome do cliente, CPF, chave Pix e conta no banco. Ao todo, desde que o sistema foi lançado no país, já foram três vazamentos.

“É importante entender que os vazamentos que têm de dados do Pix não são relevantes no sentido de que não são dados tão sensíveis. Por exemplo, a gente tem vazamentos, às vezes, que é nome de CPF, mas nome e CPF tem no talão de cheque da pessoa “, disse o presidente do Banco Central.

Neste ano, vazaram 2.112 chaves Pix e dados cadastrais dos clientes;

Em dezembro de 20221, 160 mil chaves Pix foram expostas;

Já em setembro de 2021, foram 395.009 “consultas indevidas” a chaves Pix.

Pix é seguro?

Mesmo com os vazamentos, especialistas garantem que usar o Pix é seguro e confiável, o cuidado que é preciso ter agora é para não cair em golpes financeiros, já que os criminosos podem ter tido acesso a dados cadastrais, como dito acima.

Além disso, o BC esclareceu que as pessoas que tiveram os dados vazados serão notificadas apenas pelo internet banking da instituição a qual tem conta e qualquer outro canal será fraude. Veja outros possíveis golpes.

Você sabia dessas dicas? Envie para amigos e familiares para que fiquem alertas.