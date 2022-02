Vazão da Barragem de Sobradinho segue em 4 mil metros por tempo indeterminado, diz Chesf

Foto: Acervo/Chesf



A vazão da água na Barragem de Sobradinho, localizada no norte da Bahia, ficará com 4 mil metros cúbicos por segundo por tempo indeterminado. A informação foi divulgada pela Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf), após o aumento do aumento do nível do Rio São Francisco e da previsão de mais chuvas nas próximas semanas para a região que fica a nascente do rio.

As prefeituras de cidades vizinhas foram informadas sobre a manutenção da vazão de água e devem mobilizar os moradores para que não haja problemas por causa das cheias. Mesmo com o volume de vazão mantido, a quantidade de água que entra na barragem ainda é seis vezes maior que a quantidade que tem saído. A Barragem de Sobradinho opera atualmente com um volume útil de 68,95%.

Segundo o G1 Bahia, há cerca de duas semanas, as comportas do reservatório de Três Marias, em Minas Gerais, foram abertas para controlar a subida do nível de água no reservatório. A medida de manter a vazão em 4 mil metros cúbicos por segundo também foi adotada pela Chesf na Usina do Xingó, na fronteira entre Alagoas e Sergipe.