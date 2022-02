veja como fica os atendimentos nas agências neste carnaval

O carnaval está chegando e mesmo assim muita gente ainda tem muita coisa para resolver. Não é diferente com as pessoas que precisam do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Nesta semana, a autarquia divulgou o cronograma de abertura das agências para que os indivíduos possam se programar para os atendimentos.

De acordo com o INSS, a regra básica é que eles não irão abrir nenhuma agência na segunda-feira (28) e nem na terça-feira (1). Segundo essas informações, isso vai acontecer independente da região. É que alguns estados e municípios não dão feriado nestes dias. De qualquer forma, esses lugares da autarquia não irão abrir.

E quando volta? De acordo com as informações oficiais, o retorno para o trabalho vai acontecer na quarta-feira (2), ou quarta-feira de cinzas, como preferir. Mas neste dia, o expediente não vai ser normal. A ideia é que as agências do INSS só abram a partir das 14h. Pelo menos é isso o que se sabe até aqui.

Alguns pontos importantes nessa história: a central de atendimento por telefone (135) segue funcionando normalmente por telefone. Mas vale sempre lembrar que o horário de atendimento normal para este meio é de segunda à sábado das 7h até às 22h. Isso não muda e segue valendo nesses dias de carnaval.

Ainda de acordo com a autarquia, o app do Meu INSS também segue funcionando normalmente. Então independente do carnaval, você vai poder usar o aplicativo para conferir como está a situação do seu benefício, por exemplo. A questão é que o atendimento humanizado segue a regra das agências físicas e só voltam na quarta-feira de cinzas.

Os bancos

Ainda na última semana, a Federação Nacional dos Bancos (Febraban) anunciou como vai ficar a situação das agências do Brasil neste carnaval. E de acordo com essas informações, o sistema é basicamente o mesmo.

Eles irão fechar todas as agências no período da segunda (28) e segunda (1). O retorno está previsto para acontecer ao meio dia da quarta-feira de cinzas. Essas regras valem independente das regiões em que o carnaval não é feriado.

Vale sempre lembrar que neste período os caixas eletrônicos seguem funcionando para autoatendimento sem nenhum problema. Além disso, o cidadão também pode usar o sistema do Internet Banking para fazer uso do dinheiro.

Carnaval

Como dito, o carnaval não é um feriado nacional definido pelo Governo Federal. Então a decisão de trabalhar ou não durante esse período vai depender muito das normas aí da sua região. É preciso saber como funciona esse sistema na sua cidade ou estado.

De todo modo, caso seja feriado, o empregado não tem obrigação de trabalhar. Caso ele trabalhe, a lei trabalhista afirma que ele precisa receber em dobro ou que pelo menos ele pegue essa folga em uma outra data.

Caso não seja feriado aí na sua região, então o cidadão que quer ter uma folga, vai precisar entrar em contato com o seu chefe e chegar em um acordo. Eles podem acordar para pagar esse dia depois. Tudo pode se resolver na base do diálogo.