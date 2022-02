veja como funciona o calendário de pagamentos

O Banco Central (BC) está seguindo nesta terça-feira (22) com o processo de consulta dos valores esquecidos e instituições financeiras. De acordo com as informações oficiais, mais de 100 milhões de acessos já foram realizados na página oficial do programa. Desses, estima-se que cerca de 20% conseguiram encontrar de fato algum dinheiro.

E qual é o próximo passo para essas pessoas? De acordo com o próprio Banco Central, o que resta agora é esperar. Como não existe a possibilidade de pedir um adiantamento, esse cidadão vai ter que esperar a chegada da sua data no calendário oficial para pedir o resgate desse montante que estava esquecido em alguma instituição bancária.

Esse calendário de pedidos de resgate, aliás, já foi oficialmente divulgado pelo Banco Central. O fato, aliás, é que ele se baseia pelo ano de nascimento do indivíduo. Essa informação vai ser, portanto, decisiva para definir qual é o dia em que você vai poder solicitar a retirada desse dinheiro que está, em tese, esquecido, nas instituições.

De acordo com o Banco Central, as pessoas que nasceram antes do ano de 1968, irão poder fazer esse pedido entra os dias 7 e 11 de março deste ano. Então é preciso prestar atenção porque essas datas já estão se aproximando. Quem nasceu entre os anos de 1989 e 1983 precisa fazer esse pedido entre os dias 14 e 18 de março.

Por último, quem nasceu depois do ano de 1984 também vai poder solicitar esse resgata. Neste caso, no entanto, as datas deste prazo vai entre os dias 21 e 25 de março. Vale lembrar que para esses três grupos também vai ser possível existir uma repescagem para quem não conseguir pedir nesse intervalo de tempo inicial. Mas a dica principal neste momento é tentar fazer essa solicitação já nestas primeiras datas.

Não dá para sacar ainda

De acordo com informações do próprio BC ainda não é possível fazer o saque do dinheiro esquecido. Então se você está nesse grupo de pessoas que encontrou alguma quantia no seu CPF, saiba que você ainda vai ter que esperar mais um pouco.

O BC explica que neste primeiro momento, a situação ainda existe apenas para o processo de consulta do benefício. Nada além disso. Então não há nada o que fazer a não ser esperar. Pelo menos é isso o que se sabe.

Se você fez a consulta no site e percebeu que não está entre as pessoas que têm direito de receber esse benefício, não se preocupe. De acordo com o BC, esses indivíduos terão uma segunda chance no próximo mês de maio.

Golpe no valor esquecido

Recentemente, a Polícia Federal (PF) fez um alerta para as pessoas que estão neste momento buscando essa consulta. É que vários grupos de golpistas estão se aproveitando do momento para fazer vítimas agora.

Um dos golpes, por exemplo, gira em torno justamente dessa questão do saque do valor esquecido. Os golpistas estão prometendo que as pessoas podem fazer uma antecipação desse depósito em conta.

Mas o fato é que o Banco Central (BC) afirma que essa possibilidade não existe. Não acredite, portanto, em qualquer link que prometa a liberação dessa quantia antes das datas que estão estipuladas no calendário de repasses acima.