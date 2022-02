Veja como solicitar o cartão de crédito do CAIXA Tem em 2022

Recentemente, o Caixa Tem, aplicativo criado pela Caixa Econômica Federal, ganhou novas funções. Agora, os clientes podem desfrutar de um cartão de crédito de fácil aprovação e cheio de vantagens.

O cartão é concedido pela instituição financeira aos cidadãos que possuem uma conta poupança social digital na plataforma. A aprovação depende de uma análise de crédito que considera o score do consumidor entre outros fatores.

No entanto, até o momento, não há informações quanto ao limite de crédito, mas, possivelmente será diferente para cada cliente, uma vez que dependerá do perfil de cada um.

Vantagens do cartão de crédito Caixa Tem

Uma das principais vantagens do cartão é a possibilidade de fazer compras à vista para pagar em até 40 dias. Veja as demais:

Sem anuidade ou taxas de manutenção;

Cartão adicional grátis;

Cartão virtual;

Compras no exterior;

Vantagens do programa Vai de Visa.

Caso tenha ficado com dúvidas, entre em contato pelo telefone 4004 0104 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 104 0104 (demais regiões).

Como solicitar o cartão de crédito Caixa Tem

O interessado pode solicitar a ferramenta pelo próprio aplicativo Caixa Tem. Basta seguir os passos abaixo:

Clique no menu “Cartão de crédito”; Toque a opção “Quero meu cartão”; Confirme os dados pessoais que aparecerão na tela; Leia e aceite os termos e condições; Crie uma senha; Aproveite todas as vantagens do seu novo cartão.

Veja como atualizar o cadastro do Caixa TEM em 2022

O Caixa Tem é um aplicativo criado pela Caixa Econômica Federal que vem sendo muito investido pela instituição nos últimos meses. Para conseguir aproveitar ao máximo os serviços e demais novidades da poupança social digital, os correntistas devem manter a plataforma atualizada. Veja como a seguir.

Como atualizar o cadastro no Caixa Tem?

De antemão, é necessário estar conectado à internet e ter um documento com foto em mãos para iniciar a atualização cadastral.

Abra o app Caixa Tem; Em seguida, vá em “Atualize o seu cadastro”. Se estiver com os documentos em mãos, clique em “Entendi, vamos começar”, na outra tela; Agora informe se o seu endereço permanece o mesmo em “Sim, está correto” ou caso tenha se mudado em “Meu endereço mudou”; Feito isto, informe a sua nacionalidade e toque em “Próximo”; Na próxima tela, toque em “Entendi, vamos lá” para responder as questões referente a renda. Após preencher um questionário, clique em “Próximo” para ir para outra tela; Na sequência, confirme os dados preenchidos e toque em “Confirmar”; Para finalizar, em “Continuar” e selecione o tipo de documento que você vai enviar. Feito isto, siga as instruções e envie as imagens solicitadas.

Feita a atualização do Caixa Tem, o aplicativo terá um período de até 48 horas para desbloquear os recursos da conta digital. Basta verificar as notificações enviadas pelo aplicativo no e-mail. Caso isso não ocorra, vá até uma agência e peça para autorizarem o dispositivo.