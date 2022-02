veja o calendário de liberação!

Está disponível novamente o serviço chamado de “Valores a Receber”. O sistema disponível pelo Banco Central permite que cidadãos e empresas consultem se têm algum dinheiro “esquecido” a receber em bancos e demais entidades do sistema financeiro. O serviço sofreu uma interrupção em janeiro, quando o volume de acessos derrubou o site do Banco Central.

O serviço dos Valores a Receber, foi restabelecido em uma página específica. Contudo, no primeiro acesso, o cliente pode consultar apenas se há ou não recursos disponíveis. Por ora, basta informar o CPF ou CNPJ. As pessoas físicas e jurídicas que possuem algum saldo para receber poderão solicitar o resgate via PIX no Registrato. Este é o sistema do BC onde a população pode consultar informações financeiras como empréstimos em seu nome, dívidas com órgãos públicos, entre outras.

Valores a Receber: Calendário e Valores.

Ao realizar a consulta, o cliente do banco recebe uma data e período para consultar e solicitar o resgate do saldo existente. Deste modo, as datas são agendadas de acordo com o ano de nascimento da pessoa ou da criação da empresa. Deste modo segue a seguir o calendário de agendamentos:

Data de nascimento (ou de criação da empresa) Período de agendamento (consulta e resgate) Data de repescagem (para quem perder a data agendada) Antes de 1968 de 7 a 11 de março 12 de março Entre 1968 e 1983 de 14 a 18 de março 19 de março Após 1983 de 21 a 25 de março 26 de março

Siga os passos a seguir para realizar a consulta:

Acesse o site https://valoresareceber.bcb.gov.br/

Segundo o Banco Central, os clientes precisam do CPF, no caso das pessoas físicas, e do CNPJ, no caso das empresas, para consultar a existência de recursos para saque.

A página vai informar uma data para consultar os valores e solicitar o saque – anote esta data

Na data informada, retorne à página inicial

Use seu login gov.br para acessar o sistema (clique aqui para ver como fazer o cadastro)

Após o acesso, consulte o valor e solicite a transferência

De acordo com o Banco Central, os valores esquecidos nos bancos serão devolvidos somente a partir de 7 de março. Cerca de R$ 900 mil foram resgatados por 8,5 mil solicitantes antes do sistema ter sido retirado do ar.

Caso perca a data de pedir o resgate do seu saldo

De acordo com o BC, a consulta inicial poderá ser feita a qualquer momento. Caso o cliente não acesse novamente na data e período informado, terá que voltar no sábado da repescagem, de acordo com o calendário citado anteriormente. Deve-se lembrar que a repescagem vai funcionar durante todo o dia, das 4h às 24h.

Quem perder seu sábado de repescagem, poderá consultar ou solicitar o resgate do saldo existente no programa Valores a Receber a partir de 28/03/2022. “Mas não se preocupe, mesmo se você não consultar ou solicitar o resgate do saldo existente em todas essas datas, ele continuará guardado à sua espera”, informa a instituição.