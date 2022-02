Veja quem recebe o PIS/Pasep de até R$ 1.212 na próxima semana

A Caixa Econômica Federal é a responsável pelos pagamentos do PIS, que teve início no dia 8 de fevereiro. Já o Pasep, é sempre repassado pelo Banco do Brasil, lembrando que o calendário foi iniciado na última terça-feira (15).

Muitos trabalhadores já podem sacar o seu abono salarial PIS/Pasep referente ao ano-base 2020. O benefício é concedido aos cidadãos que atuam em empresas privadas com a carteira assinada (PIS), e aos servidores públicos (Pasep). A Caixa Econômica Federal é a responsável pelos pagamentos do PIS, que teve início no dia 8 de fevereiro. Já o Pasep, é sempre repassado pelo Banco do Brasil, lembrando que o calendário foi iniciado na última terça-feira (15). O abono de 2020 deveria ser repassado no ano passado, porém, devido a questões orçamentárias o Governo Federal decidiu adiar os repasses para 2022. Logo, a previsão é que o benefício de 2021 seja liberado apenas em 2023. Veja também: Cartão do Auxílio Brasil de R$400: Saiba se você tem direito Quem tem direito ao abono salarial? Para receber o abono salarial PIS/Pasep o trabalhador tem que cumprir as seguintes regras: Ter trabalhado durante pelo menos 30 dias, consecutivos ou não

Ter recebido um salário médio mensal de até 2 salários mínimos durante o ano-base;

O empregador precisa ser contribuinte do PIS/Pasep e precisa informar corretamente os dados na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS);

Estar cadastrado no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos. Calendário do PIS/Pasep 2022 Pagamentos do PIS, conforme o mês de nascimento de cada trabalhador Mês de nascimento Data do pagamento Janeiro 8 de fevereiro Fevereiro 10 de fevereiro Março 15 de fevereiro Abril 17 de fevereiro Maio 22 de fevereiro Junho 24 de fevereiro Julho 15 de março Agosto 17 de março Setembro 22 de março Outubro 24 de março Novembro 29 de março Dezembro 31 de março Pagamentos do Pasep, segundo o número final de inscrição (NIS) Final da inscrição Data do pagamento 0 15 de fevereiro 1 15 de fevereiro 2 17 de fevereiro 3 17 de fevereiro 4 22 de fevereiro 5 24 de fevereiro 6 15 de março 7 17 de março 8 22 de março 9 24 de março Onde consultar o PIS/Pasep Para o PIS (trabalhador de empresa privada): No aplicativo Caixa Trabalhador;

No aplicativo Caixa Tem ;

; No site da caixa;

Pelo telefone de atendimento da Caixa: 0800 726 0207. Para o Pasep (servidor público): Pela página “Consulte o seu Pasep;

Pelos telefones da central de atendimento do Banco do Brasil: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas);

0800 729 0001 (demais cidades);

0800 729 0088 (deficientes auditivos). Veja o que é sucesso na Internet: