Veja todos os detalhes da Casa de Vidro do BBB 22

Boninho prometeu e cumpriu: teremos casa de vidro no BBB 22. Na edição desta quarta-feira (10), Tadeu deu Schmidt deu detalhes sobre a dinâmica e os participantes foram revelados. Confira o que se sabe até agora:

1. Quando os participantes entram?



A casa de vidro será montada dentro da atual residência dos participantes. Eles entrarão na sexta-feira (11) e ficaram separados do elenco até o domingo (13).

O público votará se os dois irão ou não fazer parte do elenco. Ou entram os dois, ou não entra nenhum.



2. A dupla terá superpoderes dentro da casa?



Caso os dois entrem, estarão imunes ao paredão de domingo. Em consenso, terão que dar um voto aberto.

3. Afinal de contas, quem são os dois novos participantes?

Larissa Tomásia tem 22 anos e é de Limoeiro (PE)

Ela trabalha como coordenadora de Marketing e digital influencer, e também cursa faculdade de Administração. A candidata a sister diz que às vezes pode ser grosseira por causa de seu “pavio curto”, mas afirma ser extrovertida e gostar muito de fazer amizades. Clique aqui e saiba mais sobre ela.

Foto: divulgação / Globoplay





Gustavo tem 31 anos e nasceu em Curitiba (PR)



Heterotop assumido, ele atua hoje de forma autônoma como investidor do mercado financeiro. O candidato a brother diz que não esconde seu modo de pensar e costuma criticar pessoas extremistas, de um lado e do outro, mas não se incomoda com isso. Clique aqui e saiba mais sobre ele.