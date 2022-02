Vendas de veículos caíram 38,5% no mês de janeiro de 2022

A Anfavea realizou uma pesquisa recente em que se registrou que houve uma queda de 38,5% na venda de veículos durante o último mês. As vendas de veículos durante o mês de janeiro foi de apenas 126,5 mil veículos, o que representou essa brusca queda em relação ao mês de dezembro.

No comparativo de vendas com janeiro de 2021, a retração chegou a 26,5%. Os dados foram divulgados pela manhã desta segunda-feira (7), recebendo os comentários do presidente da Anfavea, Luiz Carlos Moraes, que entendeu que esta queda foi de fato relevante.

Na relevância na queda das vendas no comparativo com o último mês de 2021, é levado em fala que o mês de dezembro tinha sido bastante positivo para esses números, como foi apontado pela Anfavea.

Do mesmo modo, o mês de dezembro, além de ter alcançado importantes níveis na comercialização de veículos, se viu também uma grande quantidade de emplacamentos. Em grande parte, a produção do mês de dezembro em massa ocorreu pela chegada de peças para concluir a produção de veículos, que foi anteriormente muito afetada ao longo de 2021.

Janeiro tradicionalmente é um mês marcado pela baixa venda de veículos

O executivo da Anfavea ressaltou que o mês de janeiro é tradicionalmente mais fraco para o fechamento de venda de veículos. Porém, o Presidente da entidade entendeu que alguns aspectos acabaram interferindo para uma maior decadência nesse primeiro mês do ano, citando o desequilíbrio na cadeia de suprimentos.

Houve também uma transição no sistema de emplacamentos. Desse modo, apesar de um número total de veículos que foram vendidos, parte deles não chegaram a ser emplacados a tempo no último mês.

O presidente da instituição também comentou que os problemas já teriam sido resolvidos para se garantir um melhor desempenho em relação à venda de veículos para os próximos meses deste primeiro trimestre. Nesse sentido, se destaca que o emplacamento de veículos também já voltou ao normal nos primeiros dias de fevereiro.

Variante Ômicron pode ter atrapalhado os resultados de vendas do último mês

Além das chuvas de verão, Moraes também comentou sobre a chegada da variante Ômicron, que também acabou afetando as vendas de veículos ao longo do último mês. Em algumas regiões importantes do país, como São Paulo e Minas Gerais, se viu chuvas que ficaram acima da média e acabaram atrapalhando as atividades econômicas.

O Presidente da entidade também está receoso com as constantes elevações nas taxas de juros, o que poderá acabar desestimulando as vendas ao longo do ano. Também existe uma estimativa de um PIB mais “tímido” ao longo de 2021.

As exportações de automóveis também registraram quedas durante o mês de janeiro, fechando em 33,5% abaixo no comparativo com o mês de dezembro. Cerca de 27,6 mil veículos foram vendidos para fora do país no último mês.

Também tivemos a divulgação do número de vendas de caminhões, que apresentou uma retração de 28,6% em relação ao mês de dezembro, ainda que no comparativo com o mês de janeiro, houve uma elevação na venda de caminhões de 15,5%. Essa alta foi significativa quando comparado com veículos leves.