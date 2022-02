Vendas no mercado imobiliário crescem 33% em Salvador

O mercado imobiliário da Bahia encerrou 2021 em crescimento. De acordo com pesquisa anual realizada pela Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi-BA), divulgada na quinta-feira (17), 9.759 imóveis novos foram vendidos em todo o estado, o qu significa uma alta de 12% na comparação com 2020, que vendeu 8.689. Em Salvador, a alta foi ainda maior: 33%.