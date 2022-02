Verão: aprenda de uma vez por todas como cuidar de cabelos crespos e cacheados

Durante todo o ano os cabelos precisam de cuidados, mas especialmente no verão a exposição ao sol e a produtos de piscina crescem os riscos de queda e quebra. Com estruturas mais fina, os cabelos crespos e cacheados merecem um cuidado redobrado.

Para te ajudar com isso, o iBahia perguntou a especialista em cabelos crespos e cacheados do Atelier dos Cachos, Eliza Estrela, quais os segredos para manter as ondulações perfeitas na época mais quente do ano.

Para potencializar e evitar o ressecamento dos fios, o certo é dar preferência a shampoos que não tenham a presença de sulfatos, petrolatos e silicones na composição. A dica da especialista é não usar óleos minerais em excesso, já que o uso prolongado pode causar o entupimento dos folículos.

Limpeza na praia? Como fazer?

Entre os banhos de mar ou piscina é ideal manter a limpeza, mas sabemos que nem sempre é possível lavar o cabelo, então a dica de Eliza é usar o shampoo aliado ao co-wash, que é uma técnica de higiene capilar em que o condicionador substitui o shampoo na hora da lavagem. “Isso ajuda a manter os fios mais macios e hidratados”, conta.

Cuidados com os óleos capilares:

“Evite aqueles que contêm óleo mineral na composição, pois não nutre e gruda nos fios criando uma película que dificulta qualquer outro produto penetrar nesse fio” explica a especialista. Apesar da função reparadora os óleos vegetais não substituem o creme de pentear.

Quais cuidados devemos ter com o sol?

De acordo com a especialista o correto é dar preferência aos produtos que contenham filtro solar, já que os raios ultravioletas são raios bem agressivos para a fibra capilar, podendo causar o envelhecimento da fibra capilar. Use e abuse dos cremes com filtro solar.



Cabelos loiros e descoloridos:

Cabelos descoloridos e com luzes, estão ainda mais frágeis pelo processo químico envolvido. Então é imprescindível tomar todos os cuidados anteriores e ainda proteger mais os fios com chapéus, lenços, etc.

