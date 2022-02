Verão na Bahia: famosos aproveitam férias em Itacaré, Morro de SP, Boipeba e mais

Verão é sinônimo de: Bahia! Essa é a época perfeita para aproveitar as maravilhas do estado, renovar as energias na terra do axé, curtir a receptividade do povo baiano, além de desfrutar da gastronomia única.

Nas redes sociais, os famosos andam compartilhando posts em diversos lugares da Bahia: Morro de São Paulo, Itacaré, Boipeba e Praia do Forte são alguns dos destinos escolhidos pelas celebridades.

Sergio Marone tem feito uma verdadeira tour na Bahia. O ator chegou em Salvador no meio da semana e desde então já aproveitou Salvador e Morro de São Paulo. Sua próxima parada será Boipeba.

Foto: Reprodução | Instagram

As amigas Bruna Marquezine e Priscilla Alcântara tem aproveitado as belezas de Itacaré. A atriz, por exemplo, tem mostrado que o bronze está em dias. Nos comentários, Juliette escreveu um elogio caprichado para a atriz. “Tu existe mesmo?”, reagiu a campeã do ‘BBB 21’.

Foto: Reprodução | Instagram

Foto: Reprodução | Instagram

Já André Marques preferiu ficar em Praia do Forte. Acompanhado de poucos amigos, o apresentador do The Voice + tem mostrado os bastidores de sua estadia no litoral norte do estado. Amante de gastronomia, André se joga na cozinha e garante fazer um bom churrasco como na foto abaixo. Em um post ele até apareceu com um peixe peixe fresco e recebeu o comentário de Ivete Sangalo na foto. “Já já apareço aí”, disse a cantora.

Foto: Reprodução | Instagram

