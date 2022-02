Versão Barata: aprenda a fazer uma sangria carnavalesca por menos de R$ 25

Rendimento: 1 litro de sangria (ideal para duas pessoas)

Custo total: R$23,20

Custo por pessoa: R$11,60

Confira a receita em vídeo

Pedro e Nato*

O casal Pedro e Nato ensina receitas de produtos caros e deliciosos pra quem tem pouca grana e não tem tempo a perder! Quer saber mais?! É só acessar o canal da dupla no Youtube ou no instagram @pedroenato.



Leia mais sobre Gastronomia no ibahia.com