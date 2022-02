Vestibular 2022/1 de Medicina: Faculdade Albert Einstein divulga resultado

A Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein divulgou nesta quarta-feira, dia 9 de fevereiro, o resultado do Vestibular 2022/1 de Medicina. Os candidatos já podem consultar a lista de aprovados por meio do site da Fundação Vunesp.

A divulgação da terceira chamada para os cursos de Enfermagem e Fisioterapia também estava marcada para esta quarta.

De acordo com o cronograma da Faculdade, os aprovados devem realizar as matrículas nas próximas quinta e sexta-feiras, dias 10 e 11 de fevereiro. As matrículas serão recebidas presencialmente, na sede da Faculdade, em São Paulo. Os atendimentos são feitos das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30.

Sobre o processo seletivo

O Vestibular 2022/1 de Medicina foi feito em duas fases. As provas da 1ª etapa aconteceram no dia 21 de dezembro. Essa etapa contou uma avaliação composta da seguinte maneira:

prova de redação;

cinco questões dissertativas de Biologia, Química, Física, Matemática e Inglês;

50 perguntas objetivas sobre Português, Inglês, História, Geografia, Química, Física e Matemática.

Já a 2ª etapa, que contou com Múltiplas Minientrevistas (MME), aconteceu no dia 6 de fevereiro.

A oferta da Faculdade é de 120 vagas no curso de Medicina para ingresso no primeiro semestre de 2022. Além disso, houve seleção para o preenchimento de 120 vagas do curso de Enfermagem e 60 para o curso de Fisioterapia.

De acordo com o edital, 25% das vagas foram reservadas para o ingresso via notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Foram aceitas as notas das edições de 2019 e 2020.

Os candidatos aos cursos de Enfermagem e Fisioterapia realizaram as provas da fase única no dia 21 de dezembro. Conforme indicado no cronograma, o resultado foi liberado em 1º de fevereiro.

