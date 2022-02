Vestibular 2022: Faculdade de Direito de Franca divulga resultado final

A Faculdade de Direito de Franca divulgou nesta terça-feira, dia 8 de fevereiro, o resultado do Vestibular 2022. Desse modo, os candidatos podem conferir a lista de aprovados por meio do site da Fundação Vunesp, responsável pelo processo seletivo.

De acordo com o cronograma da instituição, os aprovados nesta 1ª chamada devem realizar as inscrições nos dias 9 e 10 de fevereiro, próxima quarta e quinta-feira. As matrículas devem ser feitas presencialmente, na Secretaria da Faculdade de Direito de Franca, no prédio da Unidade I, conforme orientações do edital.

A Faculdade prevê a realização de outras chamadas para os dias 14, 17, 23 e 25 de fevereiro e 1º de março.

Como foi o Vestibular 2022?

A Faculdade de Direito de Franca aplicou as provas do Vestibular 2022 no dia 23 de janeiro. Os candidatos responderam uma prova composta por 10 questões de Língua Portuguesa, 10 de Literatura, 10 sobre Atualidades, 10 de Geografia, 10 de História e 10 de Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol). Além disso, houve também uma prova discursiva de redação.

A Faculdade também está ofertando vagas para ingresso via notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Os candidatos puderam realizar a inscrição com as notas das edições de 2018 a 2020.

A oferta da FDF para ingresso em 2022 é de 300 vagas, sendo 260 para a seleção via provas e 40 para a modalidade via Enem. De acordo com o edital, a instituição reserva 20% das oportunidades para negros, 5% para estudantes de escolas públicas e 5% para pessoas com deficiência (PcD).

Acesse o site da Faculdade para mais informações.

