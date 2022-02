Vestibular 2022: Unesp abre período para reopção de curso

A Universidade Estadual de São Paulo (Unesp) abriu na tarde desta sexta-feira, dia 11 de fevereiro, o período para reopção de cursos do Vestibular 2022. De acordo com a Unesp, os interessados devem realizar a reopção até as 23h59 da próxima segunda, dia 14 de fevereiro.

Os candidatos já podem consultar os cursos com vagas disponíveis para a reopção e o procedimento deve ser feito através do site da Vunesp.

De acordo com as regras da Unesp, podem solicitar a reopção de curso os classificados em qualquer curso da respectiva área de conhecimento. A Unesp estabelece ainda que os cursos com habilidades específicas só aceitarão candidatos que foram aprovados nas provas específicas.

Além disso, a Unesp também liberou hoje a lista de candidatos aprovados na 4ª chamada. De acordo com o manual de instrução, as matrículas dos calouros serão recebidas virtualmente, por meio do sistema da Unesp.

Como foi o Vestibular 2022?

A Unesp realizou o Vestibular 2022/1 em duas etapas. As provas da 1ª fase foram aplicadas nos dias 14 e 15 de novembro. O exame contou com 90 questões sobre as seguintes áreas: Linguagens e Códigos; Ciências Humanas; Ciências da Natureza e Matemática.

Já as provas da 2ª fase, que aconteceu em 19 de dezembro, foram compostas por 60 questões objetivas de múltipla escolha. Os assuntos contemplaram as áreas de Linguagens e Códigos; Ciências Humanas; Ciências da Natureza; e Matemática. Além disso, os candidatos responderam uma prova de redação.

A oferta da Unesp para o Vestibular 2022 é de 7.690 vagas em diversos cursos de graduação. Do total das vagas, 50% são para a Reserva de Vagas para Educação Básica Pública), ou seja, estão reservadas para estudantes que cursaram todos os anos do ensino médio em escolas da rede pública.

Veja mais detalhes no site da Unesp.

