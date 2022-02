Vestibular 2022: Unicamp publica lista de convocados em 3ª chamada

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) publicou nesta sexta-feira, dia 25 de fevereiro, a lista de convocados em 3ª chamada do Vestibular 2022. Os candidatos já podem consultar a nova lista no site da Comvest (Comissão Permanente para os Vestibulares).

Além disso, a Unicamp publicou também as segundas chamadas da seleção Enem-Unicamp e da seleção para as Vagas Olímpicas.

Os convocados nesta sexta (25) devem realizar as matrículas virtualmente no dia 3 de março, no período das 9h às 17h. De acordo com a Comvest, os candidatos que foram selecionados por meio do sistema de cotas raciais deverão passar por entrevistas com uma Comissão de Averiguação. As datas e horários das entrevistas podem ser consultados no site da Comvest.

No caso dos candidatos selecionados para a 2ª opção de curso, é preciso realizar a matrícula e depois optar por aguardar ou não uma convocação para o curso indicado na 1ª opção.

Como foi o Vestibular 2022?

Conforme o edital, a oferta da Unicamp para esse processo seletivo é de 2.540 vagas. Houve reserva de vagas para candidatos que fizeram todo o ensino médio em escolas da rede pública, com percentual para pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência, de acordo com a Lei de Cotas (Lei nº 12.711/2012).

A Unicamp aplicou as provas da 1ª fase do Vestibular 2022 no dia 7 de novembro para cerca de 60 mil candidatos. O exame foi composto por 72 questões objetivas de múltipla escolha sobre Língua Portuguesa e Literatura, Matemática, História, Geografia, Física, Química, Biologia e Inglês.

Já a aplicação das provas da 2ª fase aconteceu nos dias 9 e 10 de janeiro. De acordo com a universidade, o índice de abstenção da 2ª fase chegou a 13,5%, o maior percentual das últimas três edições do processo seletivo.

No primeiro dia, a Unicamp aplicou a prova de redação e a prova de Língua Portuguesa, Literaturas de Língua Portuguesa, e de Língua Inglesa, enquanto no segundo dia os candidatos responderam as provas de Matemática, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e conhecimentos específicos.

