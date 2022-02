Vestibular Indígena Unificado: Unicamp e UFSCar adiam data da prova

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) adiaram a aplicação de provas do Vestibular Indígena 2022 unificado devido ao aumento do número de hospitalizações por Covid-19.

Desse modo, as universidades realizarão a aplicação das provas somente no dia 27 de março. Inicialmente, as provas estavam previstas para o dia 13 de março.

De acordo com balanço divulgado pela comissão organizadora do processo seletivo (Comvest) nesta terça-feira, dia 1º de fevereiro, o Vestibular Indígena unificado recebeu 2.805 inscrições.

Puderam se inscrever neste processo seletivo os indígenas que tenham cursado todos os anos do ensino médio em escolas da rede pública ou tenham obtido o certificado do ensino médio por meio de exame nacional, como o Encceja, por exemplo.

De acordo com os editais, para fazer o exame, os inscritos deverão apresentar a documentação exigida para comprovar a etnia e o vínculo com a comunidade indígena original.

A Comvest deve liberar a consulta aos locais de prova no dia 18 de fevereiro. As provas serão aplicadas em Bauru e Campinas (SP); Dourados (MS); Manaus, São Gabriel da Cachoeira e Tabatinga (AM); e em Recife (PE).

As provas serão em Língua Portuguesa e serão compostas por 14 questões de Linguagens e códigos, 12 questões de Ciências da natureza, 12 questões de Matemática, 12 questões de Ciências humanas: 12 questões. Além disso, haverá uma prova de redação.

Vagas

Essa é a 15ª edição da seleção de indígenas da UFSCar, enquanto a Unicamp realiza a sua 4ª edição. Neste ano, a oferta da UFSCar é de até duas vagas, em 65 diferentes opções de cursos. Já a Unicamp está ofertando 130 vagas distribuídas em todos os cursos de graduação.

A divulgação do resultado final, com a lista de convocados para matrícula em 1ª chamada, está prevista para o dia 18 de abril.

