Viadutos do BRT recebem iluminação cênica no Itaigara e Avenida ACM

Fotos: Jefferson Peixoto/Secom A partir de fevereiro, os viadutos direcionais do BRT (Bus Rapid Transit, ou ônibus de trânsito rápido) contam com reforço na iluminação nos equipamentos que ligam a região do Itaigara à Avenida ACM. A nova iluminação cênica foi acionada pela Diretoria de Serviços de Iluminação Pública (Dsip), vinculada à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop).

De acordo com o gerente de Manutenção da Dsip, Igor Moreira, o investimento foi de R$400 mil em infraestrutura e reposição de cabos furtados, anteriormente. O novo projeto foi criado com o objetivo de dificultar ações de vandalismo. Para isso, conta com estrutura em eletroduto galvanizado, totalmente soldado e fixado nas vigas do viaduto.

No total, foram utilizados 160 projetores do tipo RGB (sigla em inglês para vermelho, verde e azul), que permitem uma variação de cores com programação à distância e fixação de um calendário anual, para as diversas campanhas apoiadas pela Prefeitura, a exemplo do Outubro Rosa e Novembro Azul.