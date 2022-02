Vice-prefeita de Piaçabuçu anuncia saída do grupo político do prefeito Djalma

Segunda ela, a decisão foi do prefeito Djalma Beltrão

Keity Darlian, Vice-prefeita da cidade de Piaçabuçu em seu segundo mandato, acaba de anunciar em suas redes sociais, o desligamento do grupo político do atual chefe do Poder Executivo Municipal.

Em vídeo divulgado, ela afirmou que a decisão foi do próprio prefeito de Piaçabuçu.

“Por decisão do prefeito Djalma Beltrão, que eu respeito e tenho um carinho enorme por ele (…) Eu venho aqui, dizendo que respeito a decisão que hoje não é o que eu gostaria, gostaria de continuar fazendo parte do grupo político, estou no segundo mandato como vice-prefeita, fomos eleitos pra isso, acredito muito que vou continuar independentemente de estar lado a lado, ele decidiu na verdade trilhar caminhos diferentes e eu respeito, mas vou continuar aqui a inteira disposição do povo de Piaçabuçu.” disse a Keity

Keity era Secretária Municipal de Assistência Social. A Prefeitura de Piaçabuçu deverá anunciar um novo nome nesta próxima semana.

Em contato com a assessoria do prefeito Djalma Beltrão, o site Boa Informação obteve a seguinte nota:

A decisão foi de comum acordo no qual ela, com esposo Fabinho, vão acompanhar outro grupo político, contrário a decisão já tomada a três meses atrás junto com o primeiro escalão comandado pelo prefeito. Sem recuou do marido da vice, não restou outro alternativa em cada um seguir seu caminho, Djalma tem um respeito pela vice prefeita e deseja sorte na sua nova jornada.

