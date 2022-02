Vice-prefeito Márcio Tenório prestigia abertura do ano legislativo em Igreja Nova

O vice-prefeito Márcio Tenório continua se destacando, tanto na atuação junto as pastas administrativas, quanto na articulação política junto aos líderes comunitários e presidentes de associações e cooperativas nas zonas urbana e rural. A presença do vice-prefeito nas comunidades, tem permitido ouvir os reclames e apelos do povo em relação aos mais diversos problemas que devem ser sanados pela administração da prefeita Vera Dantas.

O diálogo entre Legislativo e Executivo é algo que vem sendo mantido desde o primeiro mandato da prefeita Vera, contando agora com Márcio Tenório, que vem lhe dando o respaldo necessário quando há necessidade de ser representada nos mais diversos eventos. Prova disso foi a representação do Poder Executivo Municipal durante a abertura do ano legislativo na Câmara de Vereadores em sessão realizada na última quinta-feira (17).

Durante sua participação e discurso, Marcio Tenório enfatizou o respeito a todos os vereadores que fazem a atual legislatura, reafirmando a manutenção do diálogo entre os poderes que tem trazido melhorias e mais qualidade de vida ao povo igreja-novense.